الحرب على الفساد.. الشباب والرياضة تكثف لجان التفتيش على الهيئات وتحيل المخالفات للنائب العام

وزارة الشباب والرياضة تحيل مخالفات نادى الشرقية للنائب العام
وزير الرياضة يبحث مع النائب العام والمركزي للمحاسبات توسيع نطاق التفتيش وتكثيفه
بعد واقعة اختفاء كؤوس اتحاد الكرة ، وإحالة الملف للنائب العام من قبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أعلن الأخير، تحرك اللجان التي تم تشكيلها من المختصين بوزارة الشباب والرياضة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وبعض الجهات الرقابية للقيام بأعمال التفتيش المالى والإدارى على كافة الهيئات الرياضية والشبابية على نطاق كافة محافظات الجمهورية ، لمحاربة الفساد في مختلف الهيئات.
وتتولى اللجان أعمال التفتيش والمتابعة على كافة أعمال الهيئات الرياضية والشبابية من النواحى المالية والإدارية في ضوء القوانين واللوائح المالية والإدارية المنظمة لعمل تلك الهيئات.
إحالة مخالفات نادى الشرقية للنائب العام
وفي صباح اليوم، الثلاثاء، وعقب تحرك اللجان التفتيشية ، أحالت وزارة الشباب والرياضة تقرير مخالفات نادى الشرقية الرياضي إلى النائب العام للنظر في تجاوزات ومخالفات النادي عقب التقرير الصادر من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية والذى أثبت وجود بعض المخالفات المالية والإدارية.
وجاء في تقرير المتابعة والرقابة على نادي الشرقية الرياضي ورود العديد من الشكاوى من أعضاء النادى ضد رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق، وقيام رئيس النادي بإصدار قرارات دون موافقة مجلس الإدارة ودون موافقة الهيئة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة، مما أدى إلى مخالفات مالية جسيمة أضرت بمصالح وأموال النادي وبعد فحص مديرية الشباب والرياضة بالشرقية لهذا الأمر تم إحالة الموضوع للجهات القضائية.
وأشار التقرير إلى أنه تم إنذار نادى الشرقية بإيقاف التعامل على حسابات النادى بالبنوك حال تكرار أية مخالفة للقوانين واللوائح وعلى الأخص حال الشروع في إقامة منشآت دون ترخيص من الجهات المختصة أو التعاقد بالأمر المباشر في غير الحالات التي صرح بها القانون أو الصرف دون موافقة صريحة من مجلس الإدارة وفقا للقانون.
توسيع نشاط لجان التفتيش على الهيئات الرياضية
ومن جانبه اتفق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في اتصال هاتفي، مع المستشار حمادة الصاوى النائب العام على التوسع في عضوية لجان التفتيش والفحص التي تشكلها وزارة الشباب والرياضة؛ للتفتيش والرقابة والمتابعة على الأمور المالية والإدارية بالهيئات الرياضية والشبابية في جميع محافظات الجمهورية ورصد أية مخالفات.
تكثيف لجان التفتيش على الهيئات الرياضية
وفي سياق متصل ، بحث وزير الشباب والرياضة مع المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تكثيف أعمال التفتيش والمتابعة والرقابة المالية على جميع الهيئات الرياضية والشبابية في نطاق القاهرة الكبرى والمحافظات ورصد أية مخالفات مالية أو جوانب تتعلق بإهدار او الإضرار بالمال العام بما يستوجب إحالتها إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
كما تم الاتفاق على زيادة أعداد أعضاء لجان التفتيش سواء من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة أو أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض الجهات الرقابية حتى يتسنى لها أداء دورها دورها في ضبط الأداء المالى لكافة الهيئات الرياضية في جميع المحافظات
وتضم لجان التفتيش والفحص عددًا من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات وبعض الجهات الرقابية حيث تقوم اللجان بإجراء زيارات مفاجئة على الهيئات الرياضية والشبابية للاطلاع على كل الأمور المالية والإدارية، ويتم إعداد تقارير وافية حول أعمال المراجعة وفى حال وجود أية مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة في تحويلها إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات في هذا الشأن.
وشدد الدكتور أشرف صبحي على حرص الوزارة على تطوير المنظومة الرياضية، والعمل على نشر ثقافة الحوكمة وإدراك أهميتها في التنظيم والإدارة بالشكل الأمثل، بجانب تعزيز قيم الشفافية والنزاهة، ومحاربة الفساد بكل أشكاله، مشيرًا أن الوزارة ستكثف خلال الفترة المقبلة من أعمال لجان الفحص والتفتيش على الهيئات الرياضية والشبابية للمراجعة على كل التفاصيل المالية والإدارية في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.