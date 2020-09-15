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فن

ليلى زاهر تستعيد ذكريات عطلتها الصيفية .. شاهد

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:45 م
ليلى زاهر
ليلى زاهر
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ليلى زاهر بالصورة مسترجعه ذكريات عطلتها الصيفية من الساحل الشمالي وعلقت قائلة "في حاجة ماسة إلى هذا المنظر".


وشاركت الفنانة ليلى زاهر  في بطولة مسلسل الفتوة مع الفنان ياسر جلال وأحمد صلاح حسني وأحمد خالد صالح ومي عمر ورياض الخولي وأحمد خليل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي. 



ومسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.


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