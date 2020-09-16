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اقتصاد

سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:02 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
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علياء فوزى
ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020 ، وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

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 استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى
المصرى عند 4.18جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.07جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.06جنيه للشراء و 4.22جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (مصر ، الاهلى) نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.


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