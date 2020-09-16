AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الإدريسي: البطاقات مسبقة الدفع لأصحاب المعاشات خطوة سريعة نحو الشمول المالي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:02 ص
اصحاب المعاشات
اصحاب المعاشات
Advertisements
منى عمر
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن توقيع بروتوكول تعاون في القريب العاجل مع البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ممثلا عن شركات المحمول الأربع العاملة في مصر؛ للحصول على البطاقات المدفوعة مسبقا ومحافظ الهاتف المحمول مجانًا، ودون أي رسوم لمدة 6 أشهر، وصرف امتيازات المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل المعاشات، والإعانات تكافل وكرامة، ونفقة المطلقة من بنك ناصر الاجتماعي. 


من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، إن أصحاب المعاشات في مصر أكثر من 9 ملايين مواطن، وبالتالي يستهدف البروتوكول شريحة ليست بالقليلة من الشعب المصرى، وهو أمر ومجهود إيجابى، حيث سنبدأ تدريجيًا في تقليل التعامل النقدي "الكاش"، ونتجه صوب الوسائل الحديثة.

اقرأ أيضا ..رغم مشاريع البنية التحتية.. 30 مليون طن فائض إنتاج الأسمنت بالسوق المصرية

 وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أى تجربة جديدة من الطبيعي أن يكون لها معارضون بجانب المؤيدين، إلا أن انتشار التجربة والتطبيق الصحيح لها سوف يساعد فى مواجهة تلك الصعوبات، ويبدأ المواطنون بالتعرف تفاصيلها والتغلب على الصعوبات عن طريق الممارسة.

وناشد خبير الاقتصاد، بإنشاء برامج توعية لتعليم كيفية استخدام المحفظة الالكترونية الجديدة من خلال الإعلام، مؤكدا أن الدولة في توجه عالمى وهذه الفكرة لصالح المواطنين ولخدمتهم، وإن الدولة تخطو خطوات صريحة تجاه الشمول المالى.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حتى لا تتعرض للسرقة والنصب.. 12 نصيحة مهمة عند تحويل الأموال أونلاين

3 سنوات من الإصلاح الاقتصادي .. كيف نجحت مصر وأخفقت الدول الأخرى في التعافي.. ورقمنة الخدمات أهم النتائج

بنك القاهرة مشارك رئيسى فى احتفال اليوم الدولي للشباب لدعم الشمول المالي

حل للدولة وكبار السن| خبراء اقتصاد يعددون مزايا طرق صرف المعاشات

ترشيحاتنا

بعد رحيل كارتيرون المفاجئ .. طارق يحيى مديرا فنيا للزمالك وعبد العزيز ومدحت مساعدين

التنمية المحلية: 6.9 مليار جنيه حصيلة طلبات التصالح حتى الآن

مصادر: فايز السراج يعلن استقالته من رئاسة الوفاق خلال ساعات

رفض زيادة عقده ويخشى خسارة بطولة أفريقيا.. كواليس رحيل كارتيرون عن الزمالك

ميدو: كارتيرون مكانش هيخرج من مكتب مرتضى قبل دفع الشرط الجزائي

خاص.. تعرف على الوجهة القادمة لـ كارتيرون بعد رحيله عن الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس في ورطة.. غرامة 1.5 مليار دولار واتهامات بالغش في الاختبارات

أسعار بريليانس 2020 في مصر .. صور

طريقة تحضير هريسة الزيتون.. خطوة بخطوة