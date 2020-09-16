الإدريسي: البطاقات مسبقة الدفع لأصحاب المعاشات خطوة سريعة نحو الشمول المالي



وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أى تجربة جديدة من الطبيعي أن يكون لها معارضون بجانب المؤيدين، إلا أن انتشار التجربة والتطبيق الصحيح لها سوف يساعد فى مواجهة تلك الصعوبات، ويبدأ المواطنون بالتعرف تفاصيلها والتغلب على الصعوبات عن طريق الممارسة.



وناشد خبير الاقتصاد، بإنشاء برامج توعية لتعليم كيفية استخدام المحفظة الالكترونية الجديدة من خلال الإعلام، مؤكدا أن الدولة في توجه عالمى وهذه الفكرة لصالح المواطنين ولخدمتهم، وإن الدولة تخطو خطوات صريحة تجاه الشمول المالى.









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كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن توقيع بروتوكول تعاون في القريب العاجل مع البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ممثلا عن شركات المحمول الأربع العاملة في مصر؛ للحصول على البطاقات المدفوعة مسبقا ومحافظ الهاتف المحمول مجانًا، ودون أي رسوم لمدة 6 أشهر، وصرف امتيازات المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل المعاشات، والإعانات تكافل وكرامة، ونفقة المطلقة من بنك ناصر الاجتماعي.من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، إن أصحاب المعاشات في مصر أكثر من 9 ملايين مواطن، وبالتالي يستهدف البروتوكول شريحة ليست بالقليلة من الشعب المصرى، وهو أمر ومجهود إيجابى، حيث سنبدأ تدريجيًا في تقليل التعامل النقدي "الكاش"، ونتجه صوب الوسائل الحديثة.