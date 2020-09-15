الشباب والرياضة توفر فرص عمل للشباب من خلال أيام مفتوحة للتوظيف

اعلنت وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب " من خلال مبادرة " طور وغير “، عدد من الأيام المفتوحة للتوظيف للشباب علي مدار شهر سبتمبر، بالتعاون مايكروسوفت لجميع المؤهلات من مختلف المحافظات لتوفير فرص عمل في تخصصات مختلفة.

للتعرف علي الوظائف المتاحة ومميزات العمل و التسجيل من خلال الرابط : https://www.facebook.com/events/650584982560999/





وتنفذ الأيام المفتوحة للتوظيف يومي الاحد والأربعاء من كل أسبوع بدءأ من 16 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر، حيث تم تنفيذ اولي الأيام المفتوحة يوم الاحد 13 سبتمبر الجاري.