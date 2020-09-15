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فن

عن فيلم أمى.. وسيم جعجع يقتنص أفضل مخرج من مهرجان RICHMOND

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:45 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
اقتنص المخرج وسيم جعجع جائزة أفضل مخرج عن فيلمه "أمى" من مهرجان ريشموند للأفلام في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك قبيل مشاركته بالدورة العاشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد.


الفيلم اللبنانى المميز حصد أيضا جائزة أفضل ممثل صاعد لجاك عبود الجنح عن دوره في الفيلم.

"امى" حصل على جائزة الجونة الفضية خلال ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة.

تدور أحداث الفيلم حول (إلياس) الصغير الذي يجد نفسه أمام اختبار إيماني صعب، حينما تتوفى والدته، وبينما يعتاد (إلياس) على الذهاب للكنيسة، يقرر وضع خطة غريبة ومخيفة من أجل إستعادة والدته من جديد.

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