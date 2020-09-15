AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يواصل نزيف البطولات.. الشمس بطلا لدوري سيدات كرة اليد

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:14 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
تُوِج فريق الشمس لسيدات كرة اليد بلقب مسابقة الدوري عمومي "سيدات" موسم 2019-2020، عقب فوزه على ضيفه الأهلي بنتيجة 25-22 في مباراة الجولة الختامية للمسابقة.

وأقيمت المباراة، اليوم على صالة نادي الشمس، وشهدت المباراة تقدم الشمس في الشوط الأول بنتيجة 14-13، ثم واصل أداءه المميز في الشوط الثاني، حيث استطاع حسم المباراة بنتيجة 25-22 وانتزاع لقب الدوري.

وبهذا الفوز، تُوِج الشمس بلقب الدوري بعد ارتفاع رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة، يليه الأهلي برصيد 36 نقطة، ثم سبورتنج في المركز الثالث.

وقام بتسليم درع الدوري والميداليات التذكارية للفرق، كابتن نبيل خشبة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، وكابتن منى أمين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الختامية، فاز الزمالك على ضيفه الجزيرة بنتيجة 31-28.

من جانبه، قرر قاسم إبراهيم المدير الفني للفريق منح اللاعبات راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء السبت المقبل بصالة نادي الزمالك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يد سيدات الزمالك يهزم سبورتنج 31 - 30 استعدادا للمعادي في الدوري

الأهلي يحافظ على الصدارة بالفوز على سبورتنج في دوري الطائرة رجال

يد سيدات الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر

سبورتنج يتوج بلقب كأس مصر لسيدات كرة اليد

كرة طائرة.. الأهلي يترقب حصد اللقب أمام الجيش.. والزمالك يواجه الاتحاد

فريق «سيدات يد الأهلي» يفوز على سبورتنج في بطولة الدوري

ترشيحاتنا

محمد صلاح ثاني أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

تقرير مغربي.. بدر بانون يوقع لـ الأهلي رسميا مقابل 5 ملايين دولار

مواصفات واسعار رينو لوجان renault logan .. صور

شائعة ليس لها تبرير .. الحكومة تنفي غلق الكافيهات والمقاهي |فيديو

هل فقد القطبان الهيبة؟ .. 7 لاعبين يرفعون شعار " لا أهلي ولا زمالك " في الميركاتو الصيفي

بعد إعلان اقترابه من الأهلي..الرجاء يعلن التعاقد مع بديل بدر بنون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيلي الصينية تطرح سيارة جديدة في الأسواق.. فيديو وصور

جمس تعلن موعد طرح gmc hummer الكهربائية.. فيديو وصور

بتصميم تخيلي .. شاهد فورد ford f150 الكهربائية بالكامل