الأهلي يواصل نزيف البطولات.. الشمس بطلا لدوري سيدات كرة اليد

تُوِج فريق الشمس لسيدات كرة اليد بلقب مسابقة الدوري عمومي "سيدات" موسم 2019-2020، عقب فوزه على ضيفه الأهلي بنتيجة 25-22 في مباراة الجولة الختامية للمسابقة.





وأقيمت المباراة، اليوم على صالة نادي الشمس، وشهدت المباراة تقدم الشمس في الشوط الأول بنتيجة 14-13، ثم واصل أداءه المميز في الشوط الثاني، حيث استطاع حسم المباراة بنتيجة 25-22 وانتزاع لقب الدوري.





وبهذا الفوز، تُوِج الشمس بلقب الدوري بعد ارتفاع رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة، يليه الأهلي برصيد 36 نقطة، ثم سبورتنج في المركز الثالث.





وقام بتسليم درع الدوري والميداليات التذكارية للفرق، كابتن نبيل خشبة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، وكابتن منى أمين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.





وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الختامية، فاز الزمالك على ضيفه الجزيرة بنتيجة 31-28.





من جانبه، قرر قاسم إبراهيم المدير الفني للفريق منح اللاعبات راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء السبت المقبل بصالة نادي الزمالك.