تأجيل محاكمة 45 متهما لقيامهم بحرق منازل الأقباط بديرمواس إلى نوفمبر المقبل

قررت محكمة جنايات المنيا اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمة 45 متهما بحرق منازل الأقباط وقتل وسحل أحد الاشخاص لليوم الخامس من دور شهر نوفمبر المقبل لفتح باب المرافعة وتفريغ الفيديوهات ومواجهة المتهمين.









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ترجع أحداث القضيه إلى قيام الأجهزة الأمنية بالمنيا بالقبض على 45 متهما لقيامهم بحرق وإتلاف ممتلكات بعض الأقباط بمركز ديرمواس جنوب المنيا وقتل وسحل الدكتور إسكندر توماس وذلك عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة منتصف أغسطس عام 2013 .



