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أخبار البلد

هاشتاج الشعب هيربي الإخوان يتصدر تويتر.. ومغردون: أيامكم السوده مش هترجع تانى

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:28 م
هاشتاج
هاشتاج
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محمد بدران




تصدر هاشتاج «الشعب هيربي الإخوان» موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الذي أطلقه الإعلامي أحمد موسى، وذلك بعد دعوات الإخوان للتظاهر لإسقاط الدولة وإعادة عقارب الساعة للخلف.


وكانت التعليقات كالتالي:


‏‎#الشعب_هيربي_الاخوانوسيذكر التاريخ دورك العظيم في انقاذ مصر من دنس و خيانة و عمالة الاخوان... فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي... اللهم إحفظ مصر وشعبها و جيشها و رئيسها‎#الشعب_هيربي_الاخوان.


‏تحيا مصر ويحيا جيش مصر ورئيس مصر وربنا ناصرنا وهاينصر مصر دايما بأمر الله‎#الشعب_هيربي_الاخوان.


‏انسو انكم ترجعو نكسه يناير تانيه‎#الشعب_هيربى_الاخوان.


‏‎#الشعب_هيربي_الاخوان
100مليون مصري هيربي الأخوان.


‏المشهد  دا مش هتتكرر تاني الإخوان في مزبلة التاريخ ‎#الشعب_هيربي_الاخوان.



‏‎#الشعب_هيربي_الاخوان
احنا هنربي اي حد يستهون بمصر وجيش مصر 
تحيا مصر رغم انف اي اخواني.


‏‎#الشعب_هيربى_الاخوان أيامكم السودا مش ها ترجع.


‏الاخوان اعداء الشعوب ‎#الشعب_هيربي_الاخوان.


‏‎#الشعب_هيربي_الإخوان
يحملوا الشر لمصر وللعرب.


‏‎#الشعب_هيربي_الاخوان الانسان الخلوق ربنا يحميك ويحفظك ويوفقك يارب.


‏‎#الشعب_هيربي_الاخوان
اتوا بالشر....وليس بالخير
ربنا ينتقم منهم.



‏الأخوان الخرفااان الأرهابين خونه الأوطان الله يلعنهم ويذلهم كمان وكمان ‎#الشعب_هيربي_الاخوان.


‏اثبت يا شعب مش نازلين يوم ٢٠
اللي شايف ان الاخوان ولاد ستين 🐩يسمعني أحلى تحيا مصر من غير اخوان.


‏علشان مش ناسيين ارهابكم ‎#الشعب_هيربي_الاخوان‎#افتكر_جرايم_الاخوان يا شعب ‎#مصر العظيم.


‏‎#الشعب_هيربي_الاخوان
كلنا مع رئيسنا البطل.



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