هاشتاج الشعب هيربي الإخوان يتصدر تويتر.. ومغردون: أيامكم السوده مش هترجع تانى

















تصدر هاشتاج «الشعب هيربي الإخوان» موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الذي أطلقه الإعلامي أحمد موسى، وذلك بعد دعوات الإخوان للتظاهر لإسقاط الدولة وإعادة عقارب الساعة للخلف.









وكانت التعليقات كالتالي:









‏‎#الشعب_هيربي_الاخوانوسيذكر التاريخ دورك العظيم في انقاذ مصر من دنس و خيانة و عمالة الاخوان... فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي... اللهم إحفظ مصر وشعبها و جيشها و رئيسها‎#الشعب_هيربي_الاخوان.









‏تحيا مصر ويحيا جيش مصر ورئيس مصر وربنا ناصرنا وهاينصر مصر دايما بأمر الله‎#الشعب_هيربي_الاخوان.









‏انسو انكم ترجعو نكسه يناير تانيه‎#الشعب_هيربى_الاخوان.









‏‎#الشعب_هيربي_الاخوان

100مليون مصري هيربي الأخوان.









‏المشهد دا مش هتتكرر تاني الإخوان في مزبلة التاريخ ‎#الشعب_هيربي_الاخوان.













‏‎#الشعب_هيربي_الاخوان

احنا هنربي اي حد يستهون بمصر وجيش مصر

تحيا مصر رغم انف اي اخواني.









‏‎#الشعب_هيربى_الاخوان أيامكم السودا مش ها ترجع.









‏الاخوان اعداء الشعوب ‎#الشعب_هيربي_الاخوان.









‏‎#الشعب_هيربي_الإخوان

يحملوا الشر لمصر وللعرب.









‏‎#الشعب_هيربي_الاخوان الانسان الخلوق ربنا يحميك ويحفظك ويوفقك يارب.









‏‎#الشعب_هيربي_الاخوان

اتوا بالشر....وليس بالخير

ربنا ينتقم منهم.













‏الأخوان الخرفااان الأرهابين خونه الأوطان الله يلعنهم ويذلهم كمان وكمان ‎#الشعب_هيربي_الاخوان.









‏اثبت يا شعب مش نازلين يوم ٢٠

اللي شايف ان الاخوان ولاد ستين 🐩يسمعني أحلى تحيا مصر من غير اخوان.









‏علشان مش ناسيين ارهابكم ‎#الشعب_هيربي_الاخوان‎#افتكر_جرايم_الاخوان يا شعب ‎#مصر العظيم.









‏‎#الشعب_هيربي_الاخوان

كلنا مع رئيسنا البطل.











