تعليم النواب تطالب بوضع برنامج تعليمي يتناسب مع ذوي الإعاقة بالمنظومة الجديدة

طالبت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، وزير التربية والتعليم بتوضيح كامل بشأن مصير ذوى الإعاقة من المنظومة الجديدة للتعليم، لافتة الى أن هناك إعاقات يجب أن يتم وضع برنامج تعليمى يتناسب معها مثل إعاقة النظر والسمع.





واكدت "نصر" لـ"صدى البلد"، أن وزير التربية والتعليم وضع الخطوط العريضة لبداية العام المقبل بالمنظومة الجديدة ضمنت حضور يتراوح بين 3 أيام لجميع المراحل التعليمية من ابتدائى واعدادى وثانوى وترك الباقى لمديري المدارس يديره الموقف على حسب كل مدرسة واحتياجاتها.





وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن هناك تساؤلات مشروعة ويجب الرد عليها من جانب الوزارة بشأن ذوى الهمم والإعاقات الخاصة بهم وكيفية التعامل معهم، لافتة الى أن الوزير وضع أيضا أن القنوات التعليمية سيكون لها دور فى تعليم الطلاب ولكن ينبغى أن يؤخذ فى عين الاعتبار الاعاقات السمع ووضع لغة اشارة تتضمن شرح المناهج على القنوات التلفزيونية.





وتابعت النائبة حديثها:" الجزء الخاص باعاقة النظر لذوي الهمم يسأل عنها وزير التربية والتعليم حول هل هناك طريقة لتعليمهم عن طريق اللمس سواء على التابلت او غيره يستطيع الطالب من خلاله التعامل والتعلم بطريقة إلكترونية حديثة أم لا؟".





جاء ذلك بعد أن قالت هبة هجرس عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عن ذوى الاعاقة، إنها قدمت طلب إحاطة الى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، بشأن مصير التلاميذ ذوى الاعاقة في المنظومة الجديدة للتعليم حال استمرار وباء كورونا.









وأكدت "هجرس" لـ"صدى البلد"، أن الحكومة لابد أن توضح هل ستقوم بتطوير الخطة التعليمية الخاصة بها حال استمرار وباء كورونا لكى تتناسب مع التلاميذ ذوي الإعاقة، لافتة الى أن النظام الذي تتبعه وزارة التربية والتعليم هو التعلم عن بعد ولكن هذا النظام لا يتناسب مع ذوى الإعاقة ويحتاج إلى تطوير لكى يناسبهم.





وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن هناك أسئلة كثيرة يجب أن تقوم الحكومة بالاجابة عنها وهل المنظومة الجديدة تتضمن القدرات الخاصة لذوي الإعاقة.