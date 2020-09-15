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محافظات

رسالة مؤثرة من والد غريق الجيزة: نفسي ألاقي ابني .. فيديو وصور

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:26 م
عمليات البحث على
عمليات البحث على الطفل المفقود
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محمد الصاحى
يحتشد العشرات من أهالي قرية الاخصاص التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، على شاطئ نهر النيل لمواصلة جهود البحث عن الطفل الغارق  الطالب "معتز حليم منير"، والذي فقد حياته خلال السباحة بنهر النيل.

وناشد "حليم منير" والد الطفل الغارق معتز، صاحب الـ ١٤ سنة، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لمنطقة الجيزة، بمساعدة أهالي القرية وتكثيف فرق البحث والإنقاذ النهري للعثور على الطفل الغارق.


وقال والد الطفل لـ "صدى البلد": "نفسي نطلع جثمان ابني، وبقالنا ٣٦ ساعة بندور عليه ومش لاقيته، هو غرق يوم الاثنين الساعة ١٠ صباحا ومن ساعتها لحد دلوقتي بندور عليه والقرية كلها بتشارك بس عايزين مشاركة أكبر من الإنقاذ النهري".


ويشارك في عمليات البحث عن الطفل الغارق العشرات من شباب قرية الاخصاص والقرى المجاورة، بجانب عدد من رجال الإنقاذ النهري بمحافظة الجيزة، لليوم الثاني على التوالي.


وكان قد تلقى مركز شرطة الصف، بلاغا يفيد بغرق أحد الطلاب بنهر النيل، في قرية الاخصاص ويدعى "معتز حليم منير" طالب بالمرحلة الاعدادية، خلال عودته من أحد الدروس الخصوصية، بصحبة أصدقائه، توجه للسباحة فى نهر النيل، إلا أنه تعرض للغرق أمس الإثنين.




 

رسالة مؤثرة من والد غريق الجيزة: نفسي ألاقي ابني .. فيديو وصور
رسالة مؤثرة من والد غريق الجيزة: نفسي ألاقي ابني .. فيديو وصور
رسالة مؤثرة من والد غريق الجيزة: نفسي ألاقي ابني .. فيديو وصور
رسالة مؤثرة من والد غريق الجيزة: نفسي ألاقي ابني .. فيديو وصور
رسالة مؤثرة من والد غريق الجيزة: نفسي ألاقي ابني .. فيديو وصور
رسالة مؤثرة من والد غريق الجيزة: نفسي ألاقي ابني .. فيديو وصور
رسالة مؤثرة من والد غريق الجيزة: نفسي ألاقي ابني .. فيديو وصور
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