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توك شو

سيد علي: ترامب يروج لنفسه بمعاهدة السلام مع إسرائيل من أجل الانتخابات القادمة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:35 م
ترامب
ترامب
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قسم التوك شو
قال الإعلامي سيد علي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسط اتفاقية السلام بين البحرين و الإمارات و إسرائيل لكي يوجه رسالة للناخب الأمريكي بما قام به لإسرائيل كي ينتخبه في الإنتخابات الرئاسية القادمة.  

وأكد سيد علي خلال برنامجه حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن ترامب يحاول التسويق لنفسه للشعب  اللوبي اليهودي في أمريكا كي يحصل علي دعمهم ماديا و إعلاميا للفوز بالانتخابات الرئاسية.    

وأضاف علي، أن الإمارات والبحرين هم دول ذات سيادة مستقلة و هم أحرار في اتخاذ قراراتهم سواء بالتطبيع مع إسرائيل أو لا، مشيرا إلى أنه كان من مؤيدي معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
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