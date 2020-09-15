AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ريكاردو يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب في الدوري

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:26 م
النادي الإسماعيلى
النادي الإسماعيلى
Advertisements
محمد رشاد
أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى بقيادة البرازيلى ريكاردو تشكيل لاعبيه لمواجهة المقاولون العرب فى إطار مباريات الجولة 27 من الدوري المصري.

 وجاء تشكيل اللاعبين كالتالي:

حارس مرمى .. محمد فوزى ، خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد عمار – ابراهيم ابو اليزيد – محمد بيومى ، خط الوسط .. عماد حمدى – عمر الوحش

 وفي الخط الهجومي ، همام طارق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى -محمد الشامى.
 
ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 8 وتعادل في 6 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 28 هدفًا وتلقت شباكه 35 هدف ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 47 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 14 وتعادل في 5 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 33 هدفًا وتلقت شباكه 24 هدفًا.
 
وتبدو مباراة الليلة هي الظهور الأول للبرازيلي هيرون ريكاردو في ولايته الثالثة مع الإسماعيلى، ويسعى لانتشال الفريق الأصفر من عثراته هذا الموسم عن طريق خطف انتصار يساهم في ترك انطباع جيد عن رحلته المقبلة مع الدراويش.

 في المقابل يتمسك عماد النحاس المدير الفني للمقاولون في حظوظه بإنهاء الموسم في المركز الثاني المؤهل للمشاركة الأفريقية بالموسم الجديد عن طريق استمرار الانتصارات في الجولات المقبلة لملاحقة الزمالك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجزيري وشكري نجيب يقودان هجوم المقاولون العرب أمام الانتاج الحربي

باسم مرسي يقود هجوم الإنتاج الحربي أمام المقاولون العرب بالدوري

إصابة حارس سموحة الهاني سليمان بـ كورونا

الإسماعيلي ينهي الشوط الأول متقدما على طنطا بهدف عبد الرحمن مجدي

الدوري المصري.. طلائع الجيش يتعادل سلبيا مع أسوان

رفيق كابو وعبد الكبير يقودان هجوم وادي دجلة أمام المقاولون العرب

ترشيحاتنا

سداسية نظيفة .. ريال مدريد يكتسح خيتافي 6 -0 استعدادًا للدوري الإسباني

بعد اتهام الأطقم الطبية بالإهمال .. نيابة المنيا تبدأ التحقيق في وفاة سيدة داخل مستشفى النساء

خطة طوارئ لتأمين المنشآت الخدمية| رئيس الوزراء يطمئن على إجراءات مواجهة السيول

أحمد موسى يكشف مفاجآت في اعترافات محمود عزت

أخبار الرياضة.. بدر بانون يوقع رسميا لـ الأهلي.. جراحة عاجلة لمدافع الاتحاد السكندري.. إيقاف مراقب مباراة الزمالك والإنتاج حتى نهاية الموسم

ترامب يقدم لنتنياهو هدية غير متوقعة قبل توقيع اتفاق السلام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الرواني.. بـ 3 وصفات مختلفة

إطلاق ساعة آبل الجديدة Apple Watch 6 رسميًا بحساس أكسجين.. سعر ومواصفات.. صور

عملاق الصحراء.. مواصفات وتجهيزات تويوتا هايلوکس 2021 toyota hilux.. شاهد