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أخبار البلد

وزير خارجية أرمينيا يغادر القاهرة بعد زيارة استمرت 4 أيام

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 08:37 م
زوهراب مناتساكانيان
زوهراب مناتساكانيان
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نورهان خفاجي
غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان، بعد إنهاء زيارة إلى البلاد استغرقت أربعة أيام، التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي في حضور السفير سامح شكري وزير الخارجية وشيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني.

قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن وزير خارجية أرمينيا غادر على متن رحلة الخطوط الإماراتية المتجهة إلى دبي، بعد أن تم إنهاء إجراءات سفره والوفد المرافق له من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

وشهد اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي بـ وزير خارجية أرمينيا، تبادل الرؤي ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية في المنطقة، بما فيها تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان والقضية الفلسطينية، وتم التوافق بين الجانبين على أهمية تقويض التدخلات الخارجية في المنطقة والتي تسعى إلى تحقيق مكاسب مباشرة لصالح مطامعها الخاصة ومنفعتها الذاتية على حساب الأمن والاستقرار ومقدرات الشعوب.

كما تم التطرق إلى بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين في سياق زيادة فرص الاستثمار المتبادل وتعظيم حجم التبادل التجاري، خاصةً في قطاعات الصناعات الدوائية والتعليم الفني والسياحة، بالإضافة إلى التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية.

وحرص وزير خارجية أرمينيا، على نقل تحيات الرئيس الأرميني إلى الرئيس السيسي، معربًا عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة وبناءة، لا سيما في ظل الجالية الأرمينية الكبيرة المتواجدة في مصر وما تلقاه من رعاية كريمة، وكذلك لما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل دولي وإقليمي ودور محوري متزن في المنطقة، ومؤكدًا اهتمام أرمينيا المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، خاصةً على الصعيد السياحي والثقافي والتجاري والاقتصادي.
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