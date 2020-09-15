بسبب مخالفات البناء.. محامية تطالب بمحاسبة رؤساء الأحياء بأثر رجعي

أشادت المحامية دينا المقدم، بجهود الدولة المصرية، في إدارة ملف مخالفات البناء مؤخرًا وقانون التصالح، مُعلنة دعمها الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في حربه لاقتلاع الفساد من جذوره، لاسيما ملف فساد المحليات، قائلة: "هناك عدد كبير من موظفي المحليات تقاعسوا عن تأدية عملهم وكانت حياتهم قائمة على الرشاوي"،





وطالبت "المقدم" في مداخلة تليفزيونية ، محاسبة كل موظفى ورؤساء الأحياء بأثر رجعي، حتى وإن خرجوا من منظومة العمل، أسوة بأصحاب العقارات المخالفة الذين قاموا بدفع مبالغ التصالح، متسائلة: "من المسؤول عن بناء حوالي أربعة ملايين شقه بدون تراخيص؟.. أين الأحياء ومجالس المدينة ومجالس المحافظات؟ ، موجهة التحية للمسؤولين القائمين على إدارة هذا الملف وتطبيق قانون التصالح: "تطبيق القانون أمر لا جدال فيه وهو أمر قد تأخر كثيرًا، حتى ظن المخالفون أنهم حق من حقوقهم".