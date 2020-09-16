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برلمان

بعد الإعلان عن افتتاحها .. برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على قاعات الأفراح

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:02 ص
قاعات افراح
قاعات افراح
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حسن رضوان
طالبت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بضرورة الالتزام الشديد بالاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد بعد قرارات الحكومة بشأن عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم، وبدأ الهيئات الرياضية والشبابية في إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية.

وأكدت "نصر" لـ"صدى البلد"، أن بعض المواطنين يتراخى فى الإجراءات الاحترازية، مما أدى إلى زيادة معدلات الحالات الايجابية من فيروس كورونا ودخول فصل الخريف والتجمعات التى تشهدها المدارس سيكون هناك خطورة على المجتمع، مؤكدة أن هناك ضرورة شديدة لحس المواطنين على أن خطر فيروس كورونا مازال موجود وينبغي أن يتم أخذ الاحتياطات اللازمة تجاهه.

وأشارت عضو مجلس النواب الى أن ضرورة تشديد الرقابة على قاعات الافراح  والحضانات والأماكن التى تم الإعلان عن افتتاحها لضمان معرفة تطبيق الإجراءات الاحترازية من عدمه سواء فى الاعداد المحددة للدخول هذه الاماكن او غيرها.

جاء ذلك بعد أن أعلنت لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عودة المناسبات بالمساجد والقاعات، من خلال إقامة صلاة الجنازة بالمساجد الكبيرة وإقامة الأفراح بالقاعات المكشوفة والمنشآت السياحية، الأمر الذي حظى بتأييد النواب.

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