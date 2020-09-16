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اقتصاد

خبيرة مصرفية: استخدام المحفظة الإلكترونية لصرف المعاشات يقلل الزحام ويوفر الوقت

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:02 ص
المحفظة الالكترونية
المحفظة الالكترونية
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منى عمر
قالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، إن اتجاه الحكومة لاستخدام المحفظة الالكترونية فى صرف المعاشات وإعانات تكافل وكرامة خطوة إيجابية تساهم فى خفض حجم الخسائر والفساد الناتجة عن التعاملات الورقية فى المصالح الحكومية، وسيصبح من السهل القيام بالعديد من التعاملات التى كانت تحتاج الذهاب إلى البنك والانتظار كثيرًا.

أكدت الدماطى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد، أن المحفظة الإلكترونية تعد وسيلة ناجحة تساعد على تقليل الازدحام وعدم انتشار الأمراض.

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وأوضحت "الدماطى"، أن الأمر سيمكن المستفيدين من تحويل الأموال ودفع الفواتير مباشرة من الهاتف المحمول بطريقة بسيطة وآمنة، وذلك عن  طريق المحفظة الإلكترونية ذاتها. 

ومن المنتظر أن توقّع وزارة التضامن الاجتماعي قريبا بروتوكول تعاون مع البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ممثلًا عن شركات المحمول الأربع العاملة في مصر؛ لصرف المزايا للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وأهمها؛ المعاشات، وإعانات تكافل وكرامة، ونفقة المطلقة من بنك ناصر الاجتماعي وذلك باستخدام المحفظة الالكترونية، للاستفادة من مبادرة البنك المركزي التي تتيح للمواطنين الحصول على البطاقات المدفوعة مُسبقًا ومحَافِظ الهاتف المحمول مجانًا، ودون أي رسوم لمدة 6 أشهر.

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