إذا نجح عقار أوكسفورد.. خبير علم انتشار الأوبئة: 30 مليون جرعة في انتظار الدول النامية.. فيديو

أكد إسلام عنان خبير علم إنتشار الأوبئة أن إحدى الشركات تعد الذراع لمنظمة الصحة العالمية لتوزيع لقاحات للدول النامية والأفريقية مؤكدا اننا نعتمد على إحدى الشركات لتوزيع اللقاحات منذ 15 سنة.

وأضاف عنان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أنه بعد المرحلة الثالثة من تجربة لقاح اوكسفورد الإنجليزى وإذا تم نجاحها سيكون هناك 30 مليون جرعة للدول النامية توزع بمعرفة تلك الشركة.

وتابع خبير علم إنتشار الأوبئة أنه سيتم العمل على التجار السريرية للقاحات والأمصال مؤكدا أنه من المفترض أن لقاح أكسفورد كانت ستعلن تقاريره هذا الشهر، ولكن لا أحد يعلم سبب التأخير.