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إذا نجح عقار أوكسفورد.. خبير علم انتشار الأوبئة: 30 مليون جرعة في انتظار الدول النامية.. فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:14 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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محمود محسن
أكد  إسلام عنان خبير علم إنتشار الأوبئة أن إحدى الشركات تعد الذراع لمنظمة الصحة العالمية لتوزيع لقاحات للدول النامية والأفريقية مؤكدا اننا  نعتمد على إحدى الشركات  لتوزيع اللقاحات منذ 15 سنة.

وأضاف عنان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أنه بعد المرحلة الثالثة من  تجربة لقاح اوكسفورد الإنجليزى  وإذا تم نجاحها سيكون هناك 30 مليون جرعة للدول النامية توزع بمعرفة تلك الشركة.

وتابع خبير علم إنتشار الأوبئة أنه سيتم العمل على التجار السريرية للقاحات والأمصال مؤكدا أنه من المفترض أن لقاح أكسفورد كانت ستعلن تقاريره هذا الشهر، ولكن لا أحد يعلم سبب التأخير.
 
وأشار عنان إلى أن  إن هناك ما يقرب من 137 للقاحات كورونا على مستوى العالم يتم العمل عليها، ودخل منها 35 لقاحا في مرحلة التجارب على البشر ولكن لم تظهر نتائجها بشكل نهائي.
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