أيمن نصري: الإخوان المسلمين استخدموا الإعلام الخارجي للهجوم على مصر

قال الحقوقي أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الاوروبي للحوار وحقوق الإنسان إن جماعة الإخوان دأبت على استخدام القوي الناعمة كالملف الحقوقي والإعلام بشكل مفرط في السنوات الأخيرة للهجوم على الدولة المصرية وتشويه الصورة أمام المجتمع الدولي نتيجة للخلاف السياسي بين الجماعة والدولة المصرية تعاونت في هذه الهجوم الممنهج مع الدول التي لها خلاف سياسي مع مصر ، والتي قدمت لها الدعم المادي كالنظام القطري والدعم اللوجيستي كالنظام القطري وهو تعاون يحقق المصلحة للطرفين وكان الهدف الأساسي وهو تبييض وجه الجماعة وتصويرها على أنها جماعة مسالمة غير مهتمة بالعمل السياسي تم التنكيل بها ومن ناحية أخري استخدام المنصات الإعلامية الإخوانية والمنظمات الحقوقية التابعه الجماعة والتي نشطت بشكل كبير خاصة بعد ٣٠ يونيو خاصة في دول الاتحاد الأوروبي للنيل من سمعة مصر .











وأكد أيمن نصري في تصريح لـ" صدى البلد " أن نشاط جماعة الإخوان الخارجي يرتكز على التعاون مع عدة أطراف الطرف الأول هو وسائل إعلام الجماعة والتي معظمها تُبث من تركيا بتمويل قطري مدعومة من اللجان الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي والطرف الثاني قناة الجزيرة القطرية معتمدين بشكل أساسي على التقارير الحقوقية الكاذبة التي تصدر عن المنظمات الحقوقية الإخوانية بالتعاون مع بعض المنظمات الحقوقية الدولية التي تحولت إلي منظمات ذات طابع سياسي وتحمل وجهات نظر سياسية ولها ثأر شخصي مع الدولة المصرية.









واوضح أنه على صعيد التحرك داخل المنظومة الأممية تحركت الجماعة في هذا الاتجاه من خلال استخدام الأدوات الإعلامية الحقوقية واعتمدت على استراتيجية افتعال مواجهات حقوقية داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان ومن خلال تقديم تقارير كاذبة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر والهدف في النهاية هو تحويل هذه المواجهات من مواجهات حقوقية لهجوم إعلامي الهدف منه في النهاية هو التشويه ولكن هذا الاتجاه فشل بشكل كبير نتيجة لوعي المجتع الدولي ومعرفته بحقيقة ما حدث في ٣٠ يونيو ووضح بشكل كبير كذب الجماعة وما حققته الدولة المصرية في عدة ملفات متعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ودعم اللاجئين ومكافحة الهجرة غير الشرعية .





وأضاف أن التنظيم الدولي يقع تحت ضغوط كبيرة من الدول صاحبة الدعم المادي واللوجستي نتيجة لعدم قدرتهم على إحداث التأثير المطلوب وهو الهجوم على مصر دوليا ومحاولة إحداث وقيعة بين الشعب المصري والإدارة السياسية وهو ما يضع عليهم ضغط رهيب ظهر بشكل كبير من خلال حالة التخبط التي تعيشها الجماعة وأيضا الخلافات الداخلية التي زادت بشكل كبير وظهرت للعلن وتمثلت في حدوث انشقاقات داخل الجماعة بسبب الخلاف على التمويل واقتسام السلطة.