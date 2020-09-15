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محافظات

بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة والهيئة العامة لتعليم الكبار في السويس

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:56 م
محافظة السويس
محافظة السويس
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حسن غنيمة
استقبل الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس، صباح اليوم الثلاثاء، رفاعي حسن مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالسويس .

وشهد اللقاء تجديد توقيع بروتوكول التعاون بين مديرية الصحة بالسويس والهيئة العامة لتعليم الكبار،  والبدء فى تنفيذ برنامج محو الأمية لأهالي المحافظة خلال الفترة القادمة .

كما تم مناقشة خطة التعاون بين مديرية الصحة وفرع الهيئة للقضاء على اﻷمية بمحافظة السويس،  للوصول إلى أن تكون خالية من اﻷمية والتأكيد علي تضافر كافة الجهود الحكومية والمجتمع المدني في تنفيذ برامج محو الأمية لدعم الخطة الإستراتيجية لمحو الأمية ، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات سيادة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

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