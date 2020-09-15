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تعليم

عميد تجارة القاهرة: الكلية ترحب بطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة ولا يوجد فرق بين الطلاب

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:02 م
كلية التجارة القاهرة
كلية التجارة القاهرة
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مريم عزت
قال الدكتور  محمد حسن عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ، ان نسبة طلاب ذوى احتياجات الهمم بالكلية هى ١  فى المئه من نسبة الطلاب الموجودين فى الكلية .
واشار الدكتور محمد ، فى تصريح خاص لصدى البلد ان الجامعة لا تمنع الطلاب ذوى المهم من الالتحاق بالجامعة حيث لا يوجد فرق بينهم .
واكد على ان لا يوجد فرق حتى فى المناهج الدراسية او الامتحانات ، الا اذا طلب الطالب من الكليه ان يكون هناك لجنه خاصة او مرافق للكتابة فى حالة عدم القدرة على الحركة ، واضاف ان هناك وسائل مساعده لهم لتسهيل عليهم الكثير .


  يذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قرر تقديم منحة خاصة بالجامعة للطالبة سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر، الأولى على المكفوفين بالثانوية العامة هذا العام، والحاصلة على مجموع درجات 395.5، ورشحها مكتب التنسيق للالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بناء على رغبتها، واجتيازها بنجاح اختبار القدرات بالكلية.
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