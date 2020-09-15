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توك شو

جمال الغندور: تقنية الـ var زادت من العدالة في المباريات ..فيديو

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:51 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق، إن تقنية الـ var دخلت حديثا على الكرة المصرية، وتم تطبيقها بداية الدور الثاني الذي لم ننتهِ منه بعد.

وأضاف "الغندور"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "التقنية ما زالت حديثة حتى الآن لدرجة أنه مازالت هناك دول لم تطبق التقنية".

وتابع "الغندور"، "تقنية الفار تحتاج إلى وقت لتطبيقها بالشكل الصحيح، وبالرغم من ذلك فالأرقام تشير إلى أن نسبة العدالة في المباريات زادت بعد دخول الـ var".

وأكد رئيس لجنة الحكام السابق، أن الدليل على زيادة العدالة في المباريات، ركلات الجزاء التي تم احتسابها بعد الرجوع للـ var".

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