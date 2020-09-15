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رياضة

المقاصة: إيهاب جلال مستمر لنهاية الموسم وهو صاحب قرار البقاء أو الرحيل

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:54 م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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محمد رشاد
أكد وليد هويدي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أن ناديه تربطة علاقة وطيدة بمدرب الفريق الحالي إيهاب جلال، والذي كان له دور كبير في عودة الفريق لسابق عهده.

وقال هويدي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب مباراة نادي مصر:" في الدور الثاني خاص الفريق 10 مباريات حقق الفوز في 7 وتعادل في مباراة".

وأضاف، أن إيهاب جلال كان له دور كبير في النتائج الإيجابية التي حققها فريق مصر المقاصة، بعد الظروف الصعبة التي كان يعاني منها جميع اندية الدوري.


وتابع: إيهاب جلال من المدربين المحترمين ويرتبط بعلاقة قوية مع النادي، والعروض التي قدمت له تخصه هو والله اعلم، هو متواجد مع الفريق حتى نهاية الموسم".

وأوضح، أن إيهاب جلال هو صاحب القرار في النهاية، لافتا أن مدرب كبير وصنع بصمة واكيد يملك عروض كتيرة في الوقت الراهن.

وحقق فريق مصر المقاصة فوزًا عريضا، على نظيره نادي مصر بنتيجة 3 أهداف دون رد، في الجولة الـ 27 بدوري we المصري، ارتقى بعد ذلك للمركز السادس برصيد 36 نقطة.
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