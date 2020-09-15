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أسرتي فقيرة.. طالبة متفوقة تتمنى الالتحاق بكلية الطب

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:14 م
الطالبة المتفوقة
الطالبة المتفوقة بـ الثانوية العامة ياسمين يوسف
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البهي عمرو

قالت الطالبة المتفوقة بـ الثانوية العامة ياسمين يوسف، إنها حاصلة على مجموع 99.15%، وأسرتها تعانى من مشكلات صحية ومادية.


وأضافت ياسمين يوسف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، تقديم الإعلامي تامر أمين، أنها تتمنى ألا تحمل أسرتها بأى أعباء دراسية، وفى نفس الوقت تتمنى أن تلتحق بـ كلية الطب.


ولفتت ياسمين إلى أن والدتها تبيع خضراوات وفاكهة ومواد بلاستيكية لتحمل مصاريف الأسرة نظرًا لمرض والده.


وأشارت إلى أن والدها يعاني من تليف فى الكبد، ويحصل على علاج وكشفت ياسمين أن المشكلة الأساسية فى مصاريف الجامعة، وتحمل مصاريف الدراسة.


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