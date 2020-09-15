خبير أمن معلومات: حسابات مزيفة ومفبركة تدشنها الإخوان لإطلاق هاشتاجات

قال حسن حامد خبير أمن المعلومات، إنه هناك هجمة شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي من اللجان التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.
وأضاف حسن حامد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" حسابات مزيفة ومفبركة تطلق كم هائل من الهاشتاجات للهجوم على الدولة المصرية".
وتابع حسن حامد:" معظم الحسابات المفبركة التي تهاجم الدولة المصرية من خارج مصر".
وأكمل حسن حامد:" معظم الهاشتاجات المهاجمة للدولة المصرية مزيفة وهناك حسابات متخصصة في إطلاق هاشتاجات وتشارك فيها".