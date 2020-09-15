خبير أمن معلومات: حسابات مزيفة ومفبركة تدشنها الإخوان لإطلاق هاشتاجات

قال حسن حامد خبير أمن المعلومات، إنه هناك هجمة شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي من اللجان التابعة ل جماعة الإخوان الإرهابية





وأضاف حسن حامد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" حسابات مزيفة ومفبركة تطلق كم هائل من الهاشتاجات للهجوم على الدولة المصرية".





وتابع حسن حامد:" معظم الحسابات المفبركة التي تهاجم الدولة المصرية من خارج مصر".





وأكمل حسن حامد:" معظم الهاشتاجات المهاجمة للدولة المصرية مزيفة وهناك حسابات متخصصة في إطلاق هاشتاجات وتشارك فيها".



