موقف المؤسسات الدينية من الإخوان.. المفتي: لم أشعر بالهيبة في عهدهم.. ووزير الأوقاف: تخلصنا بنسبة كبيرة من العناصر الإخوانية حتى الخلايا النائمة

موقف المؤسسات الدينية من الإخوان

مفتي الجمهورية: لم أشعر بهيبة عند دخول القصر الرئاسي في عهد الإخوان

مفتي الجمهورية: جماعة الإخوان أحدثت تجريفا في الخطاب الديني

مرصد الأزهر يحذر من الخلايا النائمة للتنظيمات المتطرفة

جمعة: تخلصنا بنسبة كبيرة من العناصر الإخوانية حتى الخلايا النائمة



دائما ما تصادم تنظيم الإخوان الإرهابي مع الأنظمة المصرية على مر العصور، حتى وصل إلى ارتكاب الجرائم في حق الدولة وفي حق رموزها، وكانت مؤسسات الدولة بأكملها حائط الصد المنيع أمام انتشار هذا التنظيم وخاصة المؤسسات الدينية.

ونرصد في هذا التقرير، موقف المؤسسات الدينية من جماعة الإخوان الإرهابية..





أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه لم يشعر بهيبة الدولة عند دخوله القصر الرئاسي في وقت حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وكانت لقاءاته بالرئيس المعزول الراحل داخل القصر مجرد لقاءات بروتوكولية، ولم يشعر بإدارة حقيقية للدولة المصرية وقتها.





وقال مفتي الجمهورية، في تصريح سابق له، إن الإخوان احتكروا الحقيقة والحق لأنفسهم، بل احتكروا اسم الإسلام لجماعتهم، حتى وصل بهم الأمر إلى الحكم بجاهلية المجتمع، وبالتالي تبرير الصراع والصدام مع الشعب.





وذكر أنه لم يوجد أزهريًّا معتبرًا يؤيد أو يوافق هذه الجماعة، بل تواتر عن علماء الأزهر جيلًا بعد جيل رفضهم لأفكارهم، مشيرًا إلى المضايقات السابقة من هذه الجماعة للأزهر وللإفتاء المصرية، وحتى الآن فالذباب الإلكتروني لا يتوانى عن الهجوم على دار الإفتاء المصرية فور التنديد بأفعالهم الشنيعة المخالفة للدين.





وطالب مفتي الجمهورية الشباب المغرر به ألا ينخدعوا بأفكار هذه الجماعة، فهي جماعة كجماعة الخوارج قديمًا، فهذه الجماعة ينطبق عليها لفظ الخوارج من الناحية العلمية ومن ناحية الواقع، أما من الناحية التاريخية الأزهرية، فإن علماء الأزهر من قديم الزمان وصفوهم بكونهم خوارج، ولا يوجد فاصل بين الجماعات الإرهابية الموجودة وبين جماعة الإخوان المسلمين، فجميعهم رضعوا من ثدي الأم التي وجدت في عام 1928، موضحًا أن تنظيم داعش الإرهابي والنصرة والقاعدة، وكل التنظيمات الإرهابية، هي تبادل أدوار فقط، وجميعهم رأسهم الإخوان.





وعن مشروعية مواجهتهم قال مفتي الجمهورية: يجب الدفاع بشراسة ضد فكر هذه المجموعات الإرهابية وضد وجودها، ويجب الكفاح والجهاد ضد تلك المجموعات، سواء بالقلم أو بالسلاح، فذلك هو الجهاد الحقيقي.





وأضاف أن المصريين انطلقوا في هذا اليوم المجيد فأعلنوا رفضهم لاستمرار العقد الاجتماعي الذي مكن هذا الفصيل من السلطة السياسية للدولة المصرية؛ لعدم التزامهم بحب الوطن وتحقيق مصالحه.





أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن ظهور جماعة الإخوان أحدث تجريفا في الخطاب الديني وجعلت هناك خطابا موازيا معروف بالتشدد والتطرف.





وقال المفتي في تصريح سابق له، إن جماعة الإخوان لا عترف بالرأي والرأي الخلاف ولا تحترم وجهات النظر، كما أنها لا تحسن إدارة الخلاف الفقهي ولا تؤمن به، ووصل الأمر بها إلى التفسيق والتبديع، ومن ثم إلى كفر فى النهاية مع من يخالفها الرأي.





وأكد مفتى الديار المصرية، أن الثابت فى الحقيقة أن لا حرج فى تهنئة المسلم للمسيحى فى أعياده الدينية،على خلاف ما يقولون به من تحريم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم.





وأكد مفتي الجمهورية أن فكر الإخوان غريب على البيئة المصرية؛ ولذا لم تنجح جماعة الإخوان في احتواء الشعب المصري، ولا الاندماج معه؛ لأن فكرهم ومنهجهم قائم على الاستعلاء والاستكبار.





وطالب مفتي الجمهورية الشباب المغرر به ألا ينخدعوا بأفكار هذه الجماعة، فهي جماعة كجماعة الخوارج قديمًا، فهذه الجماعة ينطبق عليها لفظ الخوارج من الناحية العلمية ومن ناحية الواقع، أما من الناحية التاريخية الأزهرية، فإن علماء الأزهر من قديم الزمان وصفوهم بكونهم خوارج، ولا يوجد فاصل بين الجماعات الإرهابية الموجودة وبين جماعة الإخوان المسلمين، فجميعهم رضعوا من ثدي الأم التي وجدت في عام 1928، موضحًا أن تنظيم داعش الإرهابي والنصرة والقاعدة، وكل التنظيمات الإرهابية، هي تبادل أدوار فقط، وجميعهم رأسهم الإخوان.





أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن جماعة الإخوان الارهابية تتسم بالمكر والخداع ودائما ما يكون عملها في السر دون العلن.





وقال وزير الأوقاف، في تصريحات، إن أعضاء الجماعة الإرهابية لا يظهرون بصورتهم الحقيقة، منوها أن الوزارة حينما تتأكد من انتماء أحد العاملين بها يتم التعامل معه بكل حسم.





وأكد جمعة أن الوزارة ترفض أي أفكار متشددة، منوها أنه بالنسبة للخلايا الكامنة والنائمة لجماعة الإخوان الإرهابية فمن يصدر منه فعل أول قول متشدد يتم اتخاذ إجراء ضده في حينه.





وأكد الدكتور مختار جمعة، أن وزارة الأوقاف تخلصت إلى حد كبير من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية حتى الخلايا النائمة منهم.





حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، من الخلايا النائمة للتنظيمات المتطرفة والتي ما تزال تحاول أن تخلق لنفسها مساحة لممارسة التطرف وتهديد استقرار وأمن وطننا الحبيب، مؤكدًا أن مصرنا الحبيبة قد حقَّقت تقدمًا كبيرًا في مواجهة التطرف والإرهاب على كافة المستويات بشهادة كبريات المراكز الأمنية والبحثية في العالم.





وأشاد المرصد في تقرير له، بجهود الجهات الأمنية في القبض على عناصر الجماعة الإرهابية، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس إصرار الدولة على اجتثاث منابع الإرهاب، وجهود رجال الأمن واستعدادهم ويقظتهم الدائمة.





وأكد مرصد الأزهر أن نجاح جهود الدولة في الكشف عن التدفقات المالية والكوادر الخفية لتلك الجماعة الإرهابية، يضع حدًّا للمخططات التي تستهدف دعائم الاستقرار والنيل من مقدرات البلاد، مشيرا أنها تقضي على ما يقوم به هذا التنظيم الإرهابي من بث الشائعات والترويج لها بكل ما يملك من قوة داخل المجتمع المصري.



