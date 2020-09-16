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توك شو

تفاصيل توقيع معاهدة السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.. فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:06 ص
معاهدة السلام
معاهدة السلام
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قسم التوك شو
عرضت قناة سكاي نيوز العربية تفاصيل والاستعدادات النهائية للتوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات و البحرين و إسرائيل.

وقال مراسل القناة في واشنطن أن حرس الشرف الوطني الممثل للقوات المسلحة الأمريكية بدأ بالاصطفاف في الباحة الشمالية للبيت الأبيض حيث إستقبال الوفود، مشيرا إلى أن الوفود وصلوا تباعا واستقبلتهم عند المدخل الرئيس دونالد ترامب ثم توجهوا إلى المكتب البيضاوي للقيام اجتماعات ثنائية بين ترامب و كل وفد من الوفود الثلاثة ثم خرج الجميع إلى الحديقة حيث سيتم التوقيع وحضر أكثر من 700 شخص لحضور المراسم وفقا للمكتب الإعلامي بالبيت الأبيض، مضيفا أن مسألة السلام مع إسرائيل تلقي إقبال شديد من جانب الأمريكيين و الحزبيين  الديمقراطي والجمهوري.

وأضاف مراسل سكاي نيوز بأبو ظبي أن الصحافة الإماراتية وصفت الحدث بالتاريخي يتابعه الجميع في الإمارات، مشيرا إلى أن صحيفة "وول ستريت جورنال" نشرت مقالة لوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد يقول فيها أن التقدم في إقامة الدولة الفلسطينية هي مسألة مركزية جدا بالنسبة للإمارات وأن المعاهدة منعت عملية ضم الأراضي الفلسطينية التي كان يخطط لها نتنياهو وكانت ستتم في الأول من يونيو لكن العملية ألغيت بسبب إتفاقية السلام ودعا القادة الفلسطينيين بأن يعيدوا عملية التنظيم و أن تكون محادثتهم مع إسرائيل مباشرة و الإستفادة من الوقت مشددا على أن الإمارات ستبقي دائما مع فلسطين والشعب الفلسطيني.

وتابع مراسل القناة بالقدس أن الرأي العام الإسرائيلي والسياسيين الإسرائيليين ينظرون إلى المعاهدة على أنها خطوة تاريخية ويدركون مدى أهمية تلك الخطوة لإسرائيل و الشارع السياسي، متابعا أن هناك موقف غريب قد حدث أن نتنياهو قبل سفره لم يكن يعلم أنه ليس المخول لإبرام تلك الإتفاقية بل وزير الخارجية الإسرائيلي أو من يوكله الوزير طبقا للقانون الإسرائيلي لذلك تم إرسال توكيل قانوني من وزير الخارجية نتنياهو و تلك الحادثة تدل علي أن نتنياهو لا يريد أن يتقاسم الإنجاز مع أي من معارضيه السياسيين و ذلك دلالة على أهمية الاتفاقية نتنياهو خصوصا لأن إسرائيل تمر بأزمة اقتصادية حادة و تم وعد الشارع الإسرائيلي بأن الحل هو تلك الإتفاقية.
            
وأكد مراسل سكاي نيوز بالمنامة، أن هناك ترحيبا شعبيا كبيرا بالاتفاقية ومن السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدا أن الرأي العام يرحب بذلك القرار ويجد أن هذا القرار هو قرار تاريخي وشجاع من الحكومة البحرينية و هناك ثقة في القرارات الخارجية للحكومة، مشيرا إلى أن وكالة الأنباء البحرينية أعلنت أن هناك إتصالات رسمية بدأت بين عدد من الوزارات البحرينية ونظيرتها الإسرائيلية.
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