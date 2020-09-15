جامعة حلوان تنظم بطولة فى خماسيات كرة القدم لكليات الجامعة

تنظم جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب بطولة فى كرة القدم لجميع كليات المتواجدة بالجامعة .









وتنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب مع ريادة استاذ راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب وإشراف كابتن ايمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي و كابتن احمد عمر رئيس قسم الالعاب الجامعيه . البطولة الرياضية لخماسيات كرة القدم لكليات الجامعة طلبة وطالبات .





وتقام الدورة فى الفترة من 20 سبتمبر وحتى 20 اكتوبر فى الصالة المغطاه بالجامعة و الملاعب المفتوحة بجوار المدن الجامعية .





وقد نبهت الجامعة على جميع الكليات المشاركه فى الدورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية للحافظ على سلامة اللاعبين والمدربين والإداريين .