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تعليم

جامعة حلوان تنظم بطولة فى خماسيات كرة القدم لكليات الجامعة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:47 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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قسم التعليم
تنظم جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي  نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب بطولة فى كرة القدم لجميع كليات المتواجدة بالجامعة .


وتنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب مع ريادة استاذ راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب وإشراف كابتن ايمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي و كابتن احمد عمر رئيس قسم الالعاب الجامعيه . البطولة الرياضية لخماسيات كرة القدم لكليات الجامعة طلبة وطالبات  .

وتقام الدورة فى الفترة من 20 سبتمبر وحتى 20 اكتوبر فى الصالة المغطاه بالجامعة و الملاعب المفتوحة بجوار المدن الجامعية .

وقد نبهت الجامعة على جميع الكليات المشاركه فى الدورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية للحافظ على سلامة اللاعبين والمدربين والإداريين .
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