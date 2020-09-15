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رياضة

أمير مرتضى يكشف لـ صدى البلد تفاصيل إصابة أسرته بفيروس كورونا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 11:34 م
أمير مرتضى منصور
أمير مرتضى منصور
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منتصر الرفاعى
فجر أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بتعرض زوجته وبناته للإصابة بفيروس كورونا اللعين فى وقت سابق وعدم اعلانه الأمر لوسائل الإعلام .

وقال أمير مرتضى الذى حل ضيفا على  صدى البلد لتكريمه كأفضل مشرف على الكرة فى موسم 2019 /2020 إن زوجته وبناته تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا قبل استئناف الدورى، ولم يخبر أحدا بالأمر حتى تعافين بعد عزلهن عن المنزل.

وشدد أمير مرتضى على أن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك لم يكن يعلم بالأمر، ولم يعلم إلا بعد تعافيهم، ورفضنا الحديث عن هذا الأمر أثناء رفضنا استئناف مسابقة الدوري .

وأشار الى أن نادي الزمالك لم يكن يرغب فى استكمال الدوري هذا الموسم خوفا على حياة اللاعبين من الإصابة بفيروس كورونا اللعين، وثبت ما تخوفنا منه بإصابة لاعبين، والكثيرون لم يعلنوا ذلك بخلاف الإصابات العضلية.

 
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