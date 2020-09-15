مرتضى لم يظلمه.. ميدو: كارتيرون يدرس الرحيل عن الزمالك منذ أسبوعين ولم يكن يمتلك قيمة الشرط الجزائي

أكد أحمد حسام ميدو، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، الذي قرر الرحيل عن الأبيض اليوم، كان يدرس طريقة الرحيل عن الفريق منذ أكثر من أسبوعين.





وأشار "ميدو"، إلى أن كارتيرون سوف يقود فريق التعاون السعودي خلال الفترة المقبلة.





وقال "ميدو"، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "كارتيرون درس الرحيل عن الزمالك منذ أكثر من أسبوعين ووصلت إليه عروض مغرية من بعض الوكلاء حوله وكانت أزمته في كونه لا يمتلك أموال الشرط الجزائي كاش قبل أن ينجح في حل هذا الأمر".





وأضاف "كارتيرون لم يُظلم في الزمالك ولا صحة لوجود مشادة بين المدرب ومرتضى منصور رئيس النادي الذي لم يظلمه وكان يتعامل معه بشكل مثالي".





واختتم حديثه قائلًا "علمت أن كارتيرون هو المدرب القادم لفريق التعاون السعودي".