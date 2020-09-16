وفاة فتاتين غرقاً بعد سقوطهما في المياه بسبب صورة سيلفي.. صور

فقدت البرازيليتان مونيك ميديروس وبرونا فيلاسكيز حياتهما بعد سقوطهما من أعلى شلال سافروا إليه لالتقاط صور سيلفي مع أصدقاء آخرين.





حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الفتاتين توفيتا وهما في أعمار مُتقاربة في سن المراهقة بعد سقوطهما مسافة 100 متر من شلال منعزل بسبب التقاط صور سيلفي.





توفيت وفاة برونا فيلاسكيز ، 18 عامًا ، بينما حاولت الإسعاف إنقاذ مونيك ميديروس، 19 عامًا، بعد أن أعلنوا وفاة صديقتها برونا ولكن لم تنجح عملية الإنقاذ.





توفيت الفتاتان بعد سقوطهما معًا أعلى الشلال عندما انزلقت أرجلهن منه أثناء التقاط صورة أعلاه للذكرى، فلم تتخيل كل منهما أن تلك الصورة ستكون الأخيرة لهن سوياً إلى الأبد.





جدير بالذكر أن تقرير الإسعاف أكد وفاة الشابتين الأولى فور وصول الإسعاف وتم انتشال جثتها بعد موتها غرقاً، والثانية بعد نقلها بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى وفشل إجراءات الإنعاش.