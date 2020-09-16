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توك شو

الناس ماكنتش عرفاني.. أحمد حلمي: عُرضت عليّ أدوار بطولة كثيرة بعد عبود على الحدود

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:25 ص
احمد حلمي
احمد حلمي
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هاني حسين
قال الفنان أحمد حلمي، إنه عُرضت عليه أدوار بطولة في أفلام؛ بعد مشاركته في فيلم "عبود على الحدود"، مضيفا:"  الناس ماكنتش عارفة اسمي وكان لازم أظهر في أكثر من عمل فني قبل البطولة المطلقة".

وأضاف أحمد حلمي في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي": "فضلت اتنقل من فيلم لفيلم؛ كي يعرفني الجمهور".

وتابع احمد حلمي:"  عشان اعمل بطولة مطلقة؛ كان لازم الناس تعرفني وكان متاحاً أن أظهر في دور ثانٍ وليس البطولة في العديد من الافلام ".

وأكمل احمد حلمي :"  كنا بنروح الأفلام عشان المخرج شريف عرفة"، مضيفا:"  قابلت شريف عرفة قبل مشاركتي في فيلم عبود على الحدود وقال لي برنامج الأطفال الخاص بي جيد".
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