الناس ماكنتش عرفاني.. أحمد حلمي: عُرضت عليّ أدوار بطولة كثيرة بعد عبود على الحدود

قال الفنان أحمد حلمي ، إنه عُرضت عليه أدوار بطولة في أفلام؛ بعد مشاركته في فيلم "عبود على الحدود"، مضيفا:" الناس ماكنتش عارفة اسمي وكان لازم أظهر في أكثر من عمل فني قبل البطولة المطلقة".





وأضاف أحمد حلمي في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي": " فضلت اتنقل من فيلم لفيلم؛ كي يعرفني الجمهور".





وتابع احمد حلمي:" عشان اعمل بطولة مطلقة؛ كان لازم الناس تعرفني وكان متاحاً أن أظهر في دور ثا نٍ وليس البطولة في العديد من الافلام ".



