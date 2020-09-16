الناس ماكنتش عرفاني.. أحمد حلمي: عُرضت عليّ أدوار بطولة كثيرة بعد عبود على الحدود

قال الفنان أحمد حلمي، إنه عُرضت عليه أدوار بطولة في أفلام؛ بعد مشاركته في فيلم "عبود على الحدود"، مضيفا:" الناس ماكنتش عارفة اسمي وكان لازم أظهر في أكثر من عمل فني قبل البطولة المطلقة".
وأضاف أحمد حلمي في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي": "فضلت اتنقل من فيلم لفيلم؛ كي يعرفني الجمهور".
وتابع احمد حلمي:" عشان اعمل بطولة مطلقة؛ كان لازم الناس تعرفني وكان متاحاً أن أظهر في دور ثانٍ وليس البطولة في العديد من الافلام ".
وأكمل احمد حلمي :" كنا بنروح الأفلام عشان المخرج شريف عرفة"، مضيفا:" قابلت شريف عرفة قبل مشاركتي في فيلم عبود على الحدود وقال لي برنامج الأطفال الخاص بي جيد".