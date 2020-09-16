حبس عاطل غرز سكينًا في جسد آخر عاكس شقيقته في عين شمس

شهد شارع فلسطين بمنطقة عين شمس، جريمة قتل بشعة؛ عندما غرز عاطل ، سكينًا ، فى صدر آخر ، عاكس شقيقته ، أثناء سيرها بالطريق العام.





وتلقى قسم شرطة عين شمس، إخطاراً من مستشفى خاص يفيد باستقباله شخصًا مصابًا بجرح نافذ في الصدر، وآخر بالفخذ، وتوفى أثناء إسعافه.





وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن المجنى عليه تشاجر مع آخر 27 سنة- عاطل، في شارع فلسطين؛ بسبب مُعاكسه الأول لشقيقة الأخير أثناء سيرها بالطريق العام.





ومن خلال أحد الأكمنة؛ تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة.



