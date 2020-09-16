أستاذ بجامعة أسوان يوضح القصة الكاملة لقضية تحرش طالب بأستاذة جامعية.. فيديو

قال الدكتور هشام محمود رئيس قسم الجغرافيا بجامعة أسوان، إن قضية الطالب المتهم بالتحرش بدكتورة فى كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان هزت الشارع الأسواني .





وأضاف الدكتور هشام محمود خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الشارع الأسواني معروف بطيبته وأخلاق المواطنين بأسوان على درجة عالية جدًا.





وتابع رئيس قسم الجغرافيا بجامعة أسوان أن المجتمع الأسواني هو مجتمع قبلي يحكمه عادات وتقاليد، مشيرًا إلى أن قضية هذا الطالب أثارت غضب الشعب الاسوانى.





وأوضح الدكتور هشام محمود أن هذه القضية كانت فاجعة للجميع فى أسوان، معلقًا "احنا مجتمعنا مجتمع قبلي.. ومنقدرش نعمل حاجة زي كده.. وولادنا مترببين كويس جدًا".





وأشار إلى أنه تم الحكم عليه في القضية، ثم حصل عقب ذلك على حكم بالبراءة.