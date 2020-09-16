الزمالك يشكل وفدًا للسفر إلى أوروبا للتعاقد مع مدير فني جديد

قرّر مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور، تشكيل وفد من النادي ، للسفر إلى أوروبا ، للبحث عن مدرب جديد ، لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق ، الذي أعلن رحيله بشكل مفاجئ.





وأكد رئيس النادي أن الوفد سيضم كلاً من "إسماعيل يوسف ، وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة، وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالنادي"، وسيسافر إلى أوروبا؛ للتفاوض مع بعض المدربين لخلافة كارتيرون.





وأشار رئيس الزمالك ، إلى أنه من المنتظر أن يتم حسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد خلال أسبوع، مع تعيين جهاز فني مصري بشكل مؤقت.





وشدّد منصور ، على أن هناك شروطًا معينة في اختيار المدرب الأجنبي الجديد ، أهمها ، السيرة الذاتية الكبيرة ، ومعرفة مدى قدرته على تحقيق طموح إدارة النادي والجماهير في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا.



