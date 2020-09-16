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رياضة

الزمالك يشكل وفدًا للسفر إلى أوروبا للتعاقد مع مدير فني جديد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:42 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قرّر مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور، تشكيل وفد من النادي، للسفر إلى أوروبا، للبحث عن مدرب جديد، لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق، الذي أعلن رحيله بشكل مفاجئ.

وأكد رئيس النادي أن الوفد سيضم كلاً من "إسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة، وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالنادي"، وسيسافر إلى أوروبا؛ للتفاوض مع بعض المدربين لخلافة كارتيرون.

وأشار رئيس الزمالك، إلى أنه من المنتظر أن يتم حسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد خلال أسبوع، مع تعيين جهاز فني مصري بشكل مؤقت.

وشدّد منصور، على أن هناك شروطًا معينة في اختيار المدرب الأجنبي الجديد، أهمها، السيرة الذاتية الكبيرة، ومعرفة مدى قدرته على تحقيق طموح إدارة النادي والجماهير في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا.

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