AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أمير مرتضى: التعصب بين الأهلي والزمالك سينتهي في حالة واحدة.. فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:52 ص
أمير مرتضي منصور
أمير مرتضي منصور
Advertisements
منتصر الرفاعي - محمد سمير

أكد أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن التعصب بين الأهلي والزمالك متواجد منذ زمن، وليس جديدًا على كرة القدم المصرية، ولا توجد حقبة فى التاريخ شهدت تصالحًا أو صفاء بين الناديين.

 

وتساءل أمير مرتضى الذى حلّ ضيفا على  صدى البلد؛ لتكريمه كأفضل مشرف على الكرة فى موسم 2019 /2020، عن الفترة التي شهدت وجود سلام تام بين الأهلي والزمالك، مؤكداً أنه طوال تاريخ الناديين يوجد منافسة وتعصب ولن يستطيع أحد تغيير هذا الواقع بين الفريقين .

 

وأضاف أمير انه حتي لقطة محمود الخطيب وحسن شحاتة التي يستشهد بها الجميع فى أن تلك الفترة كانت خالية من التعصب؛ هو كلام غير حقيقي، لأن هذه اللقطة كانت بسبب وجود تراشق لفظي بين جماهير الناديين، وحاول اللاعبين الصلح بينهما فى هذه اللقطة، ولكنهم فشلوا فيها .

 

وأشار أمير إلى أن الحل للتعصب بين الأهلي والزمالك، سيحدث؛ عندما يكون الجميع مسؤولا عن تصرفاته، فلا يصح أن يكون هناك خلاف بين رؤساء الناديين، وأقوم بصفتي مشرفا على الكرة، بمهاجمة الخطيب، مثلما يحدث من الطرف الآخر، فهذا غير مقبول بالمرة، وهو ما يزيد التعصب خاصة على السوشيال ميديا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معتز الخصوصى يكتب: فتنة القرن الأفريقى

مواطنون عن الخلافات بين الأهلي والزمالك: تشوه صورة مصر الرياضية.. فيديو

لا للتعصب.. ميدو وحسام غالي يتبادلان قمصان الأهلي والزمالك على الهواء

رضا عبد العال: الكتائب الإلكترونية على السوشيال ميديا بياخدوا فلوس على نشر التعصب

مبادرة لنبذ التعصب.. نجوم الكرة المصرية يضعون روشتة حل الأزمة

رسائل الجماهير لمسئولي الأهلي والزمالك لنبذ التعصب.. فيديو

ترشيحاتنا

الإصابات مرشحة للزيادة .. الصحة توجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين من فيروس كورونا.. فيديو

مرتضى لم يظلمه.. ميدو: كارتيرون يدرس الرحيل عن الزمالك منذ أسبوعين ولم يكن يمتلك قيمة الشرط الجزائي

طارق العشري: مهمتي مع الحرس تكليف.. ولاعبو الفريق على قدر المسئولية

عبير صبري تعلن موعد عرض فيلم زنزانة 7 في السينمات.. شاهد

5 أضعاف راتبه في الزمالك .. أبو المعاطي زكي: كارتيرون مدربا للعين الإماراتي قريبا

ما هي كفارة اليمين وهل تخرج على الفور أم التراخي.. اعرف الإجابة الشرعية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتخفيضات تصل لـ 5 آلاف جنيه.. أحدث أسعار صيانات سيارة سكودا كاروك 2021

تبدأ من 227 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات ستروين سي أليزيه 2021 الجديدة

مرسيدس في ورطة.. غرامة 1.5 مليار دولار واتهامات بالغش في الاختبارات