AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الإجمالي وصل إلى 42 ألفًا.. محافظ الفيوم: نتلقى 1800 طلب تصالح يوميًا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:37 ص
صدى البلد
Advertisements
توك شو
قال أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن طلبات التصالح في محافظة الفيوم تسير بشكل جاد ومتزايد حيث إن المحافظة تتلقي 1800 طلب يومي حتى وصل الإجمالي إلى 42 ألف طلب خلال الفترة السابقة، وسيتم الانتهاء من ذلك الملف في المدة الرسمية.

وأكد الأنصاري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خبر اليوم على قناة أون تي في، أن المراكز التكنولوجية في الـ 6 مدن تعمل منذ 8 صباحا إلى آخر مواطن في المركز، مهما طالت الساعات، مشيرا إلى أنه في بعض الأيام، تم الإنتهاء من العمل بعد منتصف الليل.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة بدأت تلقي الطلبات في المراكز المحلية للقرى الام للتسهيل على المواطنين والتقليل من الازدحام.

ونوه إلى أن هناك تشديدا على إتباع الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن أجرى جولة في المدن الـ 6 للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية و معالجة أي خلل في العملية و أي مشكلة كان يتم حلها بكل صرامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعمل في أيام العطلات.. كل ما تريد معرفته عن التقديم للتصالح في البناء المخالف

لتلقي طلبات التصالح في البناء.. فتح المراكز التكنولوجية بالغربية الجمعة والسبت

خلال لقائه برؤساء قرى طامية وسنورس.. محافظ الفيوم يراجع خطط التصالح والتقنين

29127 طلبًا للتصالح.. الفيوم ترصد 31209 مخالفة بناء

بنسبة 60% من المخالفين.. محافظ البحيرة: 108 آلاف مواطن تقدموا بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء.. فيديو

محافظ الفيوم: نتلقى 1500 طلب للتصالح في مخالفات البناء يوميا

ترشيحاتنا

الزمالك يتصدر تويتر بعد رحيل كارتيرون

بعد اتفاق البحرين والإمارات مع إسرائيل.. مجلس الوزراء السعودي يعلق

ما هي كفارة اليمين وهل تخرج على الفور أم التراخي.. اعرف الإجابة الشرعية

أمير مرتضى يكشف لـ صدى البلد تفاصيل إصابة أسرته بفيروس كورونا

بسبب فيروس كورونا .. تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط

قصف إسرائيلي على قطاع غزة.. والمقاومة ترد بالصواريخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتخفيضات تصل لـ 5 آلاف جنيه.. أحدث أسعار صيانات سيارة سكودا كاروك 2021

تبدأ من 227 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات ستروين سي أليزيه 2021 الجديدة

مرسيدس في ورطة.. غرامة 1.5 مليار دولار واتهامات بالغش في الاختبارات