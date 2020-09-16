الإجمالي وصل إلى 42 ألفًا.. محافظ الفيوم: نتلقى 1800 طلب تصالح يوميًا

قال أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن طلبات التصالح في محافظة الفيوم تسير بشكل جاد ومتزايد حيث إن المحافظة تتلقي 1800 طلب يومي حتى وصل الإجمالي إلى 42 ألف طلب خلال الفترة السابقة، وسيتم الانتهاء من ذلك الملف في المدة الرسمية.





وأكد الأنصاري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خبر اليوم على قناة أون تي في، أن المراكز التكنولوجية في الـ 6 مدن تعمل منذ 8 صباحا إلى آخر مواطن في المركز، مهما طالت الساعات، مشيرا إلى أنه في بعض الأيام، تم الإنتهاء من العمل بعد منتصف الليل.





وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة بدأت تلقي الطلبات في المراكز المحلية للقرى الام للتسهيل على المواطنين والتقليل من الازدحام.





ونوه إلى أن هناك تشديدا على إتباع الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن أجرى جولة في المدن الـ 6 للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية و معالجة أي خلل في العملية و أي مشكلة كان يتم حلها بكل صرامة.