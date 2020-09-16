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رياضة

قبل لقاء الزمالك.. مدرب أسوان: مش بحب أقابل فريق بيتغير مدربه

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:13 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد أحمد كشري، المدير الفني لفريق أسوان، أنه سيغير خطته قبل مواجهة الزمالك؛ لأنه درس كارتيرون بشكل جيد قبل المباراة المقبلة، لكن مغادرة الفرنسي أربكت حساباته.

وقال "كشري"، خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: "لا أحب مواجهة فريق يتغير مدربه لأن الروح النفسية بتكون عالية ودوافعه بتتغير وبتكون قوية والمباراة هتبقى صعبة".

وتابع: "ومكنتش أتمنى أن الزمالك يغير جهازه الفني لأن الخطة هتتغير وكنت مذاكر طريقة لعب كارتيرون كويس".
 
وأضاف: "طارق حامد أهم لاعب في خط نص الزمالك وبيعتمد على الاطراف زي بن شرقي وهو من اللاعبين المميزين، وأحمد زيزو من اللاعبين اللي بيعملوا مجهود عالي جدا".

وأشار إلى أنه من الوارد تجهيز مفاجأة في مباراة الزمالك اللي بنحترمه؛ كونه فريق كبير، ولكن عايزين نقدم مباراة، ونحصل على الأقل على تعادل من المباراة.
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