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أخبار العالم

انتخاب يوشيهيدي سوجا رئيساً لوزراء اليابان

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:14 ص
انتخاب يوشيهيدى سوجا
انتخاب يوشيهيدى سوجا رئيسا لوزراء اليابان
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قسم الخارجي
انتخب البرلمان الياباني، اليوم الأربعاء، يوشيهيدي سوجا، رئيس الحزب الحاكم في اليابان؛ ليصبح رئيسا للوزراء، بعد استقالة جماعية تقدمت بها حكومة سلفِهِ شينزو آبي.

وفاز سوجا بسهولة، في التصويت البرلماني لمنصب رئيس مجلس الوزراء، حيث يحظى حزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم بالأغلبية.

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ويواجه سوجا تحديات كبيرة أبرزها أزمة وباء كورونا "كوفيد-19". فضلا عما يواجهه الاقتصاد الياباني من مشاكل والاستعدادات إلى أولمبياد طوكيو.

ويوم الاثنين، انتخب الحزب الحاكم في اليابان، أمين سر مجلس الوزراء، يوشيهيدي سوجا؛ ليصبح زعيما جديدا للحزب، ويكون الخليفة المفترض لرئيس الوزراء شينزو آبي، الذي ظل في منصبه لفترة طويلة.

وفاز سوجا بأغلبية ساحقة في الانتخابات الرئاسية للحزب الديمقراطي الليبرالي- وهو المساعد المخلص لـ"آبي"- بسهولة في الاقتراع.

وقال سوجا إنه سيسير على نهج آبي، المتمثل في سياسة نقدية بالغة التيسير، متعهدا بمواصلة الإنفاق الحكومي والإصلاحات والنهج الدبلوماسي المعتمد على التحالف الأمني بين الولايات المتحدة واليابان.
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