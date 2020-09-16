انتخاب يوشيهيدي سوجا رئيساً لوزراء اليابان

اليابان؛ ليصبح رئيسا للوزراء، بعد استقالة جماعية تقدمت بها حكومة سلفِهِ انتخب البرلمان الياباني، اليوم الأربعاء، يوشيهيدي سوجا، رئيس الحزب الحاكم فيليصبح رئيسا للوزراء، بعد استقالة جماعية تقدمت بها حكومة سلفِهِ شينزو آبي





وفاز سوجا بسهولة، في التصويت البرلماني لمنصب رئيس مجلس الوزراء، حيث يحظى حزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم بالأغلبية.





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ويواجه سوجا تحديات كبيرة أبرزها أزمة وباء كورونا "كوفيد-19". فضلا عما يواجهه الاقتصاد الياباني من مشاكل والاستعدادات إلى أولمبياد طوكيو.





ويوم الاثنين، انتخب الحزب الحاكم في اليابان، أمين سر مجلس الوزراء، يوشيهيدي سوجا؛ ليصبح زعيما جديدا للحزب، ويكون الخليفة المفترض لرئيس الوزراء شينزو آبي، الذي ظل في منصبه لفترة طويلة.





وفاز سوجا بأغلبية ساحقة في الانتخابات الرئاسية للحزب الديمقراطي الليبرالي- وهو المساعد المخلص لـ"آبي"- بسهولة في الاقتراع.



