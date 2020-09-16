AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

التنشئة الجيدة على القيم.. في ندوة للقومى للمرأة بشمال سيناء

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:10 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح
نظم المجلس القومي للمراة بشمال سيناء ، ندوة توعية بأهمية التربية الإيجابية وكيفية التنشئة الجيدة على القيم.

وذلك تزامنا مع بدء انطلاق حملة دعم القيم الإيجابية، التي أطلقتها لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة، بالتعاون مع جمعية تنمية موارد المرأة المعيلة.

حاضر فيها خبير التنمية البشرية والمجتمعية المعتمد أحمد شبل، ومحمد الهرش منسق مشروع قيم وحياة بشمال سيناء التابع لمؤسسة أجيال مصر أجيال لتربية النشء، وحضرتها نحو ٣٠ سيدة وفتاة من شمال سيناء، وباشتراك: سناء عبيد ممثلة لمديرية الشباب والرياضة، منى جمعة مدير برنامج الأسر المنتجة ممثلة للتضامن الاجتماعى، والمذيعة نهى الغول ممثلة لإذاعة شمال سيناء.

وكان من أهم مخرجات اللقاء هو أهمية جوانب التنشئة الإيجابية الأربعة: الجسمانى والنفسى والاجتماعى والروحى، وكذلك أهمية التعاون المشترك بين الآباء والأبناء داخل المنزل، إلى جانب أهمية الحوار بين كافة الأطراف فى الأسرة لتحقيق مبدأ المشاركة الفعالة فى المنزل.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سهام عز الدين جبريل عضو الأمانة العامة بالمجلس القومى للمرأة ورئيس لجنة المحافظات، أنه تم إطلاق البرنامج من مركز التكوين المهنى والأسر المنتجة بالعريش، فى إطار التعاون المشترك بين مؤسسة أجبال مصر لتنمية النشء والشباب ( مشروع قيم وحياة ) وبين جمعية تنمية موارد المرأة المعيلة.

وأضافت أن هناك حزمة من البرامج الخاصة يجري تنفيذها، بهدف تمكين المرأة فى مجالات التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادى والسياسى فى محافظات مصر المختلفة، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ومشاركة وزارات: التنمية المحلية والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قومي المرأة بشمال سيناء يدعم حملة "صوتك لمصر بكرة"

هيكل: توحيد الجهود ضروري لوضع رؤية استراتيجية لبناء الشخصية المصرية

وزير الإعلام: توحيد الجهود ضرورة لوضع رؤية استراتيجية لبناء الشخصية المصرية.. واهتمام رئاسي بمعالجة السلبيات في الشخصية وتعظيم الإيجابيات

ترشيحاتنا

بين الجرأة والأناقة.. شاهد إطلالات زوجات المشاهير المثيرة للجدل خلال صيف 2020

خاص | أول تعليق من كارتيرون بعد الرحيل عن الزمالك

فحص كاميرات الدائري لضبط المتهم بدهس ضابط المرور.. وشهود عيان يروون تفاصيل الواقعة

حتحوت عن فيديو جلسة مرتضى منصور مع كارتيرون: مش حلوة في حق الزمالك

لطلاب المدارس.. تعرف على نظام الحضور للعام الدراسي الجديد 2021

لماذا أكثر أهل النار من النساء ؟ الإفتاء توضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تطرح x-trail موديل 2021.. صور

بعد عرض الحلقة الثانية.. شاهد نجوم ابنة السفير في صورة عفوية

بسبب وجبة خفيفة وكمامة.. مسافرة تتعرض للطرد من طائرة برفقة طفلها