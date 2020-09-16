التنشئة الجيدة على القيم.. في ندوة للقومى للمرأة بشمال سيناء

نظم المجلس القومي للمراة بشمال سيناء ، ندوة توعية بأهمية التربية الإيجابية وكيفية التنشئة الجيدة على القيم.
وذلك تزامنا مع بدء انطلاق حملة دعم القيم الإيجابية، التي أطلقتها لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة، بالتعاون مع جمعية تنمية موارد المرأة المعيلة.
حاضر فيها خبير التنمية البشرية والمجتمعية المعتمد أحمد شبل، ومحمد الهرش منسق مشروع قيم وحياة بشمال سيناء التابع لمؤسسة أجيال مصر أجيال لتربية النشء، وحضرتها نحو ٣٠ سيدة وفتاة من شمال سيناء، وباشتراك: سناء عبيد ممثلة لمديرية الشباب والرياضة، منى جمعة مدير برنامج الأسر المنتجة ممثلة للتضامن الاجتماعى، والمذيعة نهى الغول ممثلة لإذاعة شمال سيناء.
وكان من أهم مخرجات اللقاء هو أهمية جوانب التنشئة الإيجابية الأربعة: الجسمانى والنفسى والاجتماعى والروحى، وكذلك أهمية التعاون المشترك بين الآباء والأبناء داخل المنزل، إلى جانب أهمية الحوار بين كافة الأطراف فى الأسرة لتحقيق مبدأ المشاركة الفعالة فى المنزل.
ومن جانبها، قالت الدكتورة سهام عز الدين جبريل عضو الأمانة العامة بالمجلس القومى للمرأة ورئيس لجنة المحافظات، أنه تم إطلاق البرنامج من مركز التكوين المهنى والأسر المنتجة بالعريش، فى إطار التعاون المشترك بين مؤسسة أجبال مصر لتنمية النشء والشباب ( مشروع قيم وحياة ) وبين جمعية تنمية موارد المرأة المعيلة.
وأضافت أن هناك حزمة من البرامج الخاصة يجري تنفيذها، بهدف تمكين المرأة فى مجالات التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادى والسياسى فى محافظات مصر المختلفة، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ومشاركة وزارات: التنمية المحلية والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى.
حاضر فيها خبير التنمية البشرية والمجتمعية المعتمد أحمد شبل، ومحمد الهرش منسق مشروع قيم وحياة بشمال سيناء التابع لمؤسسة أجيال مصر أجيال لتربية النشء، وحضرتها نحو ٣٠ سيدة وفتاة من شمال سيناء، وباشتراك: سناء عبيد ممثلة لمديرية الشباب والرياضة، منى جمعة مدير برنامج الأسر المنتجة ممثلة للتضامن الاجتماعى، والمذيعة نهى الغول ممثلة لإذاعة شمال سيناء.
وكان من أهم مخرجات اللقاء هو أهمية جوانب التنشئة الإيجابية الأربعة: الجسمانى والنفسى والاجتماعى والروحى، وكذلك أهمية التعاون المشترك بين الآباء والأبناء داخل المنزل، إلى جانب أهمية الحوار بين كافة الأطراف فى الأسرة لتحقيق مبدأ المشاركة الفعالة فى المنزل.
ومن جانبها، قالت الدكتورة سهام عز الدين جبريل عضو الأمانة العامة بالمجلس القومى للمرأة ورئيس لجنة المحافظات، أنه تم إطلاق البرنامج من مركز التكوين المهنى والأسر المنتجة بالعريش، فى إطار التعاون المشترك بين مؤسسة أجبال مصر لتنمية النشء والشباب ( مشروع قيم وحياة ) وبين جمعية تنمية موارد المرأة المعيلة.
وأضافت أن هناك حزمة من البرامج الخاصة يجري تنفيذها، بهدف تمكين المرأة فى مجالات التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادى والسياسى فى محافظات مصر المختلفة، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ومشاركة وزارات: التنمية المحلية والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى.