لتنشيط الحركة الثقافية.. ملتقى الإبداع بالعريش يطلق جائزة سيناء للإبداع

أطلق ملتقى العريش الثقافي بمحافظة شمال سيناء ، مسابقة سنوية أدبية على مستوى المحافظة بعنوان "جائزة سيناء للإبداع".





وقال الشاعر عبد الله السلايمة، أمين عام الملتقى العريش الثقافي، إنه تم الإعلان عن "جائزة سيناء للإبداع" في مجالي الشعر (الفصيح - العمودي – التفعيلة – النثر – الشعر البدوى) وفي مجال القصة القصيرة.





وأضاف أن المسابقة تهدف للكشف عن الأصوات الإبداعية الشبابية ممن تتراوح أعمارهم من 18: 40 عامًا، والأخذ بيدها؛ ليكونوا رافدًا حقيقيًا للحركة الثقافية في سيناء، إلى جانب لفت الانتباه إلى سيناء حتى لا تكون عُرضة للضياع مرة أخرى، كذلك الخروج بسيناء من حالة الركود الثقافي التي عانت منها خلال العشر أعوام العُجاف الأخيرة.



ويبدأ الاعلان عن الجائزة في إطار احتفالات العيد القومى لتحرير سيناء في 25 أبريل العام القادم 2021، لتدعيم الشباب وتنشيط حركة الثقافة على مستوى المحافظة









واختيار لجنة التحكيم، سيكون من كبار الأدباء والنقاد، وأعلنت دار "ميتابوك" للنشر والتوزيع استعدادها لنشر الأعمال الفائزة على نفقتها تشجيعًا لمبدعى سيناء الشباب.



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