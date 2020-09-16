نائب: برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل جزء لا يتجزأ من منظومة الإصلاح الاقتصادي في مصر





قال النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن النهضة التي بدأتها الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو تضع على رأس أولوياتها بناء الإنسان المصرى، ورعاية الفقراء، ودعم محدودي الدخل، فتعددت المبادرات والقرارات الرئاسية التى تقدم دعما ماديا للفئات المهمشة والفقيرة ومعدومة الدخل.





وأكد أن برامج الحماية الاجتماعية التى اتبعتها الدولة كرفع الأجور والمعاشات والتوسع فى برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى وزيادة حصة الفرد من التموين، تعد بمثابة مشروعات قومية لا يمكن أن يختلف عليها أحد، وتأتى فى إطار التخفيف من ارتفاع الأسعار خاصة على الفقراء، ومردودها إيجابى على المجتمع.





وأشاد مشهور فى بيان صحفى له بإعلان وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أن خطة الرعاية والحماية الاجتماعية فى العام المالى 2020/2021 تتضمن برامج أساسية للحماية من الأزمات، وكذلك استفادة 12 مليون مصرى من الدعم النقدى المباشر بخلاف الدعم التموينى إلى جانب زيادة عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» إلى 4 ملايين أسرة وإنشاء قاعدة بيانات تضم جميع الأسر المشمولة بالدعم الحكومى والأهلى.





وأضاف أنه يحسب للدولة وجود قاعدة بيانات مقيد بها 8٫1 مليون أسرة تضم أكثر من 31 مليون مواطن، كذلك ميكنة عدد من الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن مثل تظلمات تكافل وكرامة بسبب ما حدث من انتشار لفيروس كورونا وحتى لا يجبر المتظلم للذهاب إلى الإدارات خصوصًا مع وصول عدد التظلمات إلى 1٫9 آلاف تظلم، عولج منها 38٪ وجار العمل على الانتهاء من الباقى.





وأكد النائب أن شبكات الأمان الاجتماعى وتنمية العنصر البشرى، يمثلان جزء لا يتجزأ من خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها مصر، حيث تم تنفيذ حزمة من شبكات الأمان الاجتماعى لحماية الطبقات الفقيرة والمهمشة، من الآثار المترتبة على بعض الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، إلى جانب تكثيف الجهود لإصلاح منظومة الدعم وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحسين شبكات الأمان الاجتماعى المستهدفة.