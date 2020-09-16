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التنمية المحلية تكشف خطة الطوارئ لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:20 ص
الدكتور خالد قاسم،
الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي بإسم التنمية المحلية
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هاجر إبراهيم
كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي بإسم التنمية المحلية، عن خطة الطوارئ لمواجهة السيول خلال فصل الشتاء، قائلا: إن وزير التنمية المحلية وجه على المحافظين برفع درجة الاستعداد واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازم من أجل مواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة، والتى ستشهدها بعض المحافظات المصرية.

وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن وزير التنمية المحلية طلب بضرورة التنسيق مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية وهيئة الأرصاد الجوية ووزارة الرى، بالإضافة إلى تشكيل لجان للمرور على مهمات الإستغاثة للتأكد من جاهزيتها بالتنسيق مع مديريات التضامن الإجتماعى والهلال الأحمر المصرى وغيره.

وتابع أن مجموعات فرق العمل مدربة لمواجهة أخطار السيول وتحديد أماكن التمركز الخاصة بها وتمركز المعدات والآلات والمعدات، لافتا إلى أنه يتم التمركز نحو جميع الطرق فى إتجاه خط السير، بحيث لا يكون هناك أى عوائق فى الأمطار.

وأكد أن اللجان ستقوم بإعداد جدول زمنى بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها الصرف الصحى ومياه الشرب ومديريات الرى، للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول والترع والمصارف والبحيرات ومحطات الصرف وغيرها، للتأكد من جاهزيتها من ناحية، ومن ناحية أخرى تطهيرها قبل بدء موسم السيول منعا للتراكمات.

وأفاد أنه سيتم مراجعة الصلاحيات الفنية لكل المعدات والسيارات والشفاطات لسحب المياه، متابعا أنه سيتم عمل جدول لمراجعة السيناريوهات التى تتم على مستوى كل محافظة، بحيث تكون جدميع لجان التفتيش واللمتابعة ليكون الموسم تم بشكله الطبيعي.
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