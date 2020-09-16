AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تركيا لازم تلتزم بالقوانين.. سامح شكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للمجتمع الدولي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:32 ص
السفير سامح شكري،
السفير سامح شكري، وزير الخارجية
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن على تركيا الالتزام بالقوانين الدولية، مؤكدا أن ما تريده مصر هو شمولية الدول في كافة المفاوضات بطريقة تخدم المصالح المشتركة بين الدول.

وتابع السفير سامح شكري، خلال حواره في مؤتمر المائدة المستديرة حول الوضع في أوروبا والشرق الأوسط، أنه لا يجب أن تفرض أي دولة سيطرتها وهيمنتها على دولة أخرى ذات سيادة، ولا بد من التناقش حول الأيديولوجيات المختلفة دون التغيير في طبيعة شرق المتوسط. 

وأوضح أن ما يجب هو التعاون لتحقيق مصالح كافة الأطراف، ووضع أسس راسخة لذلك التعاون بين الدول حتى يتم اتباعها. 

وأشار الوزير إلى أن يجب على المجتمع الدولي أن ينتهج السياسات الدولية المتفق عليها، ويجب الحصول على ضمانات تضمن الشرعية الدولية لكل دولة ذات سيادة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتهاك سافر وإدانات شديدة اللهجة.. ردود أفعال عربية ودولية تستنكر العدوان التركي على الأراضي العراقية.. بغداد: لن نتسامح مع هدر دماء أبطالنا.. ومصر تؤكد دعمها لسيادة البلد الشقيق

سامح شكري: لا أهمية للتصريحات التركية حال عدم توافقها مع الأفعال

لبحث التطورات بــ شرق المتوسط وليبيا.. شكري يتوجه إلى أثينا ويلتقي رئيسة اليونان

سامح شكري يغادر القاهرة في زيارة رسمية إلى اليونان

شكري يصل مقر وزارة الخارجية اليونانية .. صور

سياسة متعجرفة.. وزير خارجية اليونان: العمليات التى تجريها تركيا فى شرق المتوسط تعارض القانون الدولى

ترشيحاتنا

بعد رحيله المفاجئ عن الزمالك.. قرار جديد من كارتيرون

جنا وكنزي عمرو دياب تتجولان في لندن

أسراب جراد.. الرئيس التونسي: الفاسدون يعبثون بالدولة وأملاكها

دعاء مستجاب بعد صلاة الفجر لجلب الرزق وتيسير الأمور وتفريج الهم والكرب

فحص كاميرات الدائري لضبط المتهم بدهس ضابط المرور.. وشهود عيان يروون تفاصيل الواقعة

تعرف على بنود اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فكرة مجنونة.. جلسة تصوير لا تُنسى لسيدة وزوجها السابق احتفالًا بالطلاق.. شاهد

نيسان تطرح x-trail موديل 2021.. صور

بعد عرض الحلقة الثانية.. شاهد نجوم ابنة السفير في صورة عفوية