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تعليم

4.7 مليار جنيه للبنية المعلوماتية.. مدبولي:2.7 مليار جنيه حجم التطوير في الجامعات الحكومية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:27 ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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نهلة الشربيني

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، إن مصر لديها 27 جامعة حكومية في 27 محافظة ، مشيرا إلى أن هناك 2.7 مليار جنيه حجم استثمارات جديدة في الجامعات لإنشاء 35 كلية و71 برنامجا ضمن خطة تطوير الجامعات الحكومية.

 

وأضاف مدبولي، أن الجامعات الأهلية كفكرة تقدم اعلى مستوى من التعليم بالتوأمة مع جامعات أخرى ولكن في مستوى إمكانيات الأسرة المصرية فهناك جامعات تدخل الخدمة بداية من العام الدراسي الجديد مثل جامعة الجلالة والعالمين والملك سلمان، وبها أعلى جودة من التعليم وجزء منها ببرامج توأمة الجامعات الدولية.


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وأشار إلى أن هناك 98 كلية حصلت على الاعتماد الدولي بعد أن كانت 48 كلية أي تضاعف العدد خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الاختبارات الإلكترونية ستطبق بشكل كامل خلال العام الدراسي بعد القادم، حيث بلغا تكلفة مشروعات البنية المعلوماتيه بالجامعات4.7 مليار جنيه حتى الآن.

 

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وأشار إلى أنه لكل مليون نسمة نحتاج جامعة جديدة لذا فقد يبلغ عدد الجامعات التي نحتاجها إلى 38 جامعة جيدية أي بتكلفة 114 مليار جنيه.

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