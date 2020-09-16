قراراتنا مش وليدة اللحظة.. السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة للمشككين في الدولة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قرارات وزارة التربية والتعليم والدولة بشأن النظام الجديد للثانوية العامة لم تكن وليدة اللحظة، إنما وليدة دراسات وجهد كبير، وأن الدولة جدية في اتخاذ قراراتها للتحسين من مستواها.









وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن هناك فرصة لطلاب نظام الثانوية العامة الجديد بإعادة الامتحانات لتحسين المجموع، وذلك من خلال ثلاث محاولات، معقبًا: "اللي هيتاخد أعلى درجة".









وتساءل: "هذه القرارات ضد الأسرة المصرية والطلاب، ولا ليك؟"، موضحا أن هذا للتسهيل على الطالب وإعطائه أكثر من فرصة، وتابع: "أنا عايزكوا انتوا اللي تردوا على نفسكم".









وأضاف أن الدولة عندما نظرت لملف التعليم قامت بالتعامل معه بجدية، واستطاعت حل كثير من التحديات فيه، مشيرا إلى أنه بالرغم أنه كان هناك كثير من التعليقات على نظام الثانوية العامة الجديد وكان هناك هجوم، إلا أنهم سيندمون لأنه في النهاية النظام في مصلحة الطالب وأسرته.