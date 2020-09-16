AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قراراتنا مش وليدة اللحظة.. السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة للمشككين في الدولة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:35 ص
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
Advertisements
فرح علاء الخولي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قرارات وزارة التربية والتعليم والدولة بشأن النظام الجديد للثانوية العامة لم تكن وليدة اللحظة، إنما وليدة دراسات وجهد كبير، وأن الدولة جدية في اتخاذ قراراتها للتحسين من مستواها.


وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن هناك فرصة لطلاب نظام الثانوية العامة الجديد بإعادة الامتحانات لتحسين المجموع، وذلك من خلال ثلاث محاولات، معقبًا: "اللي هيتاخد أعلى درجة".


وتساءل: "هذه القرارات ضد الأسرة المصرية والطلاب، ولا ليك؟"، موضحا أن هذا للتسهيل على الطالب وإعطائه أكثر من فرصة، وتابع: "أنا عايزكوا انتوا اللي تردوا على نفسكم".


وأضاف أن الدولة عندما نظرت لملف التعليم قامت بالتعامل معه بجدية، واستطاعت حل كثير من التحديات فيه، مشيرا إلى أنه بالرغم أنه كان هناك كثير من التعليقات على نظام الثانوية العامة الجديد وكان هناك هجوم، إلا أنهم سيندمون لأنه في النهاية النظام في مصلحة الطالب وأسرته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن تصحيح العينات العشوائية لامتحانات الثانوية العامة

د. أحمد مصطفى يكتب: نهضة التعليم في عهد الرئيس

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة ..عودة نظام تحسين المجموع

ننشر التفاصيل الكاملة لقرارات وزير التربية والتعليم اليوم

وزير التربية والتعليم: 80% من دخل مجموعات التقوية ستذهب إلى المعلم ..فيديو

التعليم في اسبوع | إتاحة "الصينية" كلغة أجنبية اختيارية ثانية في المدارس .. تدريس كتابين جديدين هما " احترام الاخر" و "بناء الشخصية الوطنية" .. وعودة نظام التحسين لطلاب الثانوية العامة

ترشيحاتنا

أمير مرتضى: لا دخل للتعاقد مع صالح جمعة برحيل كارتيرون.. فيديو

لطلاب المدارس.. تعرف على نظام الحضور للعام الدراسي الجديد 2021

بصورة كوميدية..عمرو جمال يوثق اليوم الأول لابنه بالمدرسة

أسراب جراد.. الرئيس التونسي: الفاسدون يعبثون بالدولة وأملاكها

الكويت: رفع مقترح لـ الصحة بحجر وافدي الدول المحظورة داخل البلاد بدلًا من الدول الأخرى

لماذا تغير اسم ميدان التحرير بعد إنشائه.. تعرف على السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. سوزوكي تطلق سوايس الجديدة موديل 2021.. صور

فكرة مجنونة.. جلسة تصوير لا تُنسى لسيدة وزوجها السابق احتفالًا بالطلاق.. شاهد

نيسان تطرح x-trail موديل 2021.. صور