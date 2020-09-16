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اقتصاد

لجنة التصدير برجال الأعمال الأفارقة: وجود برنامج قومى للتصدير ضرورة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:02 م
ولاء عبد الكريم
أكد كريم البرقوقي نائب رئيس لجنة التصدير بـ جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ، بضرورة وجود برنامج قومي للتصدير، مع الاهتمام بزيادة الإنتاج الكمي الذي سيساهم في تحسين الجودة وتقليل السعر ورفع التنافسية.

وأوضح إمكانية التركيز على بعض المنتجات والخامات التي لها ميزة تنافسية في التكتلات من أجل التعاون فيما بين الدول بدلا من استيرادها من دول بعيدة.


وأوضح ضرورة وجود تكتلات إقليمية في التصنيع والزراعة، وكذلك تشجيع الشركات الأجنبية لضخ استثماراتها في أفريقيا والاستفادة من مزايا الاتفاقيات التجارية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة تحت عنوان ” مستقبل التجارة البينية الأفريقية بين الواقع والمأمول”.
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