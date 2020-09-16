وزير الري يبحث مع سكرتير لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الفرنسي التعاون في الشأن المائي

بحث الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري مع جان فرانسوا موبي عضو البرلمان الفرنسي وسكرتير لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، والذي يقوم بزيارة إلي مصر حاليا، التعاون المشترك في المجالات المتعلقة بالشأن المائي.





وذكر بيان لوزارة الري اليوم /الأربعاء/ أن الدكتور عبد العاطي أكد عمق العلاقات المتميزة التي تربط مصر بفرنسا في كافة المجالات، معربا عن تطلعه لدعم التعاون المشترك في مجالات الشأن المائي.





وأوضح الدكتور عبد العاطي بعض الحقائق الهامة فيما يتعلق بالوضع المائي في مصر، حيث ألقى الضوء على الخلفية التاريخية للعلاقات بين مصر ودول حوض النيل وخاصة إثيوبيا ، وقيام مصر ببناء السدود مثل خزان أوين في أوغندا أو غيرها من السدود علي النيل الأزرق، بما فيه سدود أثيوبيا، حيث لم تعترض مصر عليها، سعيا منها لدعم التنمية بدول حوض النيل دون الإضرار بالمصالح المائية المصرية، مع الإشارة إلى اعتماد مصر على مياه النيل بنسبة 97% من احتياجاتها المائية.





وأشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بأعلى كفاءة في استخدام المياه، فضلا عن إعادة الاستخدام .. موضحا تأثيرات أي نقص في المياه بيئيا واقتصاديا على مصر.





من جانبه، أعرب النائب الفرنسي عن شكره للدكتور عبد العاطي لاستقباله بالرغم من الشواغل العديدة موضحا أنه عضو بلجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الفرنسي ويختص بدراسة الميزانية المتعلقة بالدبلوماسية البيئية ومنها تحديات المياه، ومضيفا أن زيارته تأتي في إطار دراسة النواحي الجغرافية في حوض النيل سواء من الناحية الاقتصادية أو البيئية وإنتاج الطاقة.









وقال إنه في ضوء العلاقات والروابط التاريخية التي تربط فرنسا بمصر يرغب أيضا الاستماع إلى وجهة نظر مصر فيما يتعلق بسد النهضة، كما يرغب في التعرف على إمكانية قيام فرنسا بدور فيما يتعلق بالمفاوضات الحالية بشأن سد النهضة.









وفي ذات السياق، استعرض الدكتور عبد العاطي موقف سد النهضة منذ 2008 وحتى الموقف الراهن للمسار التفاوضي، واستعراض المحطات المختلفة في العملية التفاوضية وحرص الجانب المصري على الوصول لاتفاق عادل ومستدام ، مؤكدا الإرادة السياسية لدى مصر لتحقيق التعاون وقضية التنمية في إثيوبيا دون التسبب في أضرار جسيمة لدولتي المصب.





وأكد النائب الفرنسي أنه من الواضح أن مصر بذلت جهودا كبيرة من أجل التوصل لحل لهذه المشكلة، موضحا متابعتهم لجهود مصر على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية والاتحاد الأفريقي ،معبرا عن عدم رضاء فرنسا عن جمود الموقف الحالي، وضرورة التكاتف لحلحلة الوضع الراهن للوصول للنتائج المرجوة.





وأكد الجانبان ضرورة توطيد التعاون بين الجانبين وخصوصا فيما يتعلق بمشروعات الري الحديثة وإعادة تدوير المياه خاصة وأن فرنسا لديها خبرة طويلة في هذه المجالات.





ووجه الدكتور عبد العاطي الدعوة لمشاركة فرنسا والشركات الفرنسية في أسبوع القاهرة للمياه في أكتوبر القادم، والذي يحظى بحضور معظم دول العالم، حيث يوجد مجالات كثيرة للتعاون.



