فودة يتفقد المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ استعدادا للافتتاح قريبا

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء صباح اليوم الأربعاء بتفقد إجراءات الاستعداد لافتتاح المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ رافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ وكان في استقبالهما محمد حامد عقل مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة. الاستعدادالسوليةاستقبالهمامدير عام





ومن المتوقع افتتاح المدرسة المصرية اليابانية ا فتتاحًا رئاسيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





يشار إلي أن المساحة الكلية للمدرسة 10 آلاف متر مربع، وتضم 28 فصلًا من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية.





وتعتبر المدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ هي ثاني مدرسة من هذا النوع بالمحافظة، حيث تم إنشاء مدرسة مصرية يابانية بمدينة طور سيناء العاصمة، وبدأت الدراسة بها في العام الدراسي 2018 - 2019 وينتظر فتح المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ خلال العام الدراسي الحالي 2020 / 2021 وقد لاقت المدرسة المصرية اليابانية إقبالا من سكان شرم الشيخ لإلحاق أبنائهم بها لما تتميز به من جودة في التعليم.



