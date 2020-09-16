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تعليم

فودة يتفقد المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ استعدادا للافتتاح قريبا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:12 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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ايمن محمد
قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء صباح اليوم الأربعاء بتفقد إجراءات الاستعداد لافتتاح المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ رافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ وكان في استقبالهما محمد حامد عقل مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة. 

ومن المتوقع افتتاح المدرسة المصرية اليابانية  افتتاحًا رئاسيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

يشار إلي أن المساحة الكلية للمدرسة 10 آلاف متر مربع، وتضم 28 فصلًا من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية.

وتعتبر المدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ هي ثاني مدرسة من هذا النوع بالمحافظة، حيث تم إنشاء مدرسة مصرية يابانية بمدينة طور سيناء العاصمة، وبدأت الدراسة بها في العام الدراسي 2018 - 2019 وينتظر فتح المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ خلال العام الدراسي الحالي 2020 / 2021  وقد لاقت المدرسة المصرية اليابانية إقبالا من سكان شرم الشيخ لإلحاق أبنائهم بها لما تتميز به من جودة في التعليم. 

 اقرأ أيضا: 
فودة يتفقد المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ استعدادا للافتتاح قريبا
فودة يتفقد المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ استعدادا للافتتاح قريبا
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