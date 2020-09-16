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برلمان

عربية البرلمان تثمن التعاون بين القاهرة والخرطوم لتبادل الخبرات في أنظمة النقل الجوى

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:04 م
النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان
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فريدة محمد

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالتعاون بين القاهرة والخرطوم فى مجال أنظمة النقل الدولى وتبادل الخبرات بين البلدين مؤكدا أهمية القضايا التى ناقشها الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني فى المكالمة الهاتفية مع المهندس هاشم بن عوف، وزير الدولة للبنية التحتية والنقل السوداني، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال النقل الجوي.

وأكد " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم اهمية تأكيد الوزيرين على عمق العلاقات المصرية السودانية في مختلف المجالات وخاصة الطيران المدني وأن هناك ترابطا تاريخيا وجغرافيًا مشتركًا بين مصر والسودان، حيث تم مناقشة تبادل الخبرات بين البلدين في مجال التدريب والصيانة والبنية التحتية للمطارات وأنظمة الملاحة والشحن الجوي، واتفق الطرفان على عقد لقاء مرتقب بين الوفد المصري والسوداني ، مشيدا بإبداء وزير البنية التحتية سعادته بهذه المكالمة وتأكيده حرص بلاده على مد جسور التواصل والتعاون مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الطيران المدني.

وأكد النائب أحمد فؤاد اباظة اهمية العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين مؤكدا ان الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى أكبر اهتمام للعلاقات مع مختلف الدول العربية والافريقية مشيرا الى ان التاريخ والواقع أكدا ان هناك علاقات استراتيجية وتاريخية تربط بين شعبى وادى النيل.

وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة فى قدرة الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى على تحقيق افضل النتائج فى العلاقات بين القاهرة والخرطوم فى مجال النقل الجوى بعد النجاحات الكبيرة التى حققها قطاع الطيران المدنى المصرى ، موجها تحية قلبية للطيار محمد منار عنبة بعد النجاح الكبير الذى حققه فى تنفيذ التكليفات الرئاسية للتطوير والتحديث الكاملين لهذا القطاع الاقتصادى المهم والذى اصبح له دوره فى تقديم الدعم الكامل لتنشيط السياحة المصرية والاقتصاد والتجارة والصادرات المصرية.
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